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12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре
12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков …
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10 июня 2018, 08:59
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Стало известно, на каких остановках установят 39 электронных табло в Самаре
Для удобства перемещения по городу на общественном транспорте, на самарских остановках монтируют специальные информационные табло. В режиме реального времени они показывают прибытие того или иного транспорта. Во время мундиаля они будут выдавать информацию и о перемещении автобусов-шаттлов. Устройства планируется разместить …
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10 июня 2018, 08:39
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Проезд на электричках подорожает в Самарской области
В Самарской области вырастет стоимость проезда в пригородных электричках. Соответствующий документ опубликовало региональное правительство.
Со следующего года экономически-обоснованный тариф на проезд вырастет на 6 копеек за каждый пассажиро-километр. Его размер составит 1,98 рубля.
Также, с 15 июня 2018 до 14 июня 2019 …
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9 июня 2018, 09:28
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Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома
В Самаре власти города собираются обязать жителей отремонтировать свои дома. Речь идет о частных малоэтажных строениях. В случае ненадлежащего содержания фасадов здания будут изымать в судебном порядке и выставлять на торги. Соответствующий порядок был принят администрациями четырёх районов областного центра, …
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8 июня 2018, 02:45
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Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре
В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, …
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8 июня 2018, 10:59
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Ряд дорог перекроют в День России в Самаре
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7 июня 2018, 05:15
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Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре
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7 июня 2018, 11:15
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В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре
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1 июня 2018, 12:42
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С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре
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31 мая 2018, 09:59
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К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре
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30 мая 2018, 11:01
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Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары
В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.
Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская …
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25 мая 2018, 05:48