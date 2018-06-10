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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков 

10 июня 2018, 08:59
Стало известно, на каких остановках установят 39 электронных табло в Самаре

Стало известно, на каких остановках установят 39 электронных табло в Самаре

Для удобства перемещения по городу на общественном транспорте, на самарских остановках монтируют специальные информационные табло. В режиме реального времени они показывают прибытие того или иного транспорта. Во время мундиаля они будут выдавать информацию и о перемещении автобусов-шаттлов. Устройства планируется разместить 

10 июня 2018, 08:39
Проезд на электричках подорожает в Самарской области

Проезд на электричках подорожает в Самарской области

В Самарской области вырастет стоимость проезда в пригородных электричках. Соответствующий документ опубликовало региональное правительство.

Со следующего года экономически-обоснованный тариф на проезд вырастет на 6 копеек за каждый пассажиро-километр. Его размер составит 1,98 рубля.

Также, с 15 июня 2018 до 14 июня 2019 

9 июня 2018, 09:28
Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома

Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома

В Самаре власти города собираются обязать жителей отремонтировать свои дома. Речь идет о частных малоэтажных строениях. В случае ненадлежащего содержания фасадов здания будут изымать в судебном порядке и выставлять на торги. Соответствующий порядок был принят администрациями четырёх районов областного центра, 

8 июня 2018, 02:45
Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре

Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре

В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, 

8 июня 2018, 10:59
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В Самаре в выходные ограничат движение транспорта в районе набережной Волги в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест». Будут перекрыты участки дорог по Волжскому проспекту – от Ульяновской до Лесной, и по улице Лесной – от Волжского проспекта до 

1 июня 2018, 12:42
С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу на площади Куйбышева в Самаре будет проходить фестиваль болельщиков. Его гостей будет ждать масштабная развлекательная программа, а также трансляции игр мундиаля на большом экране. С 1 июня начнется финальный этап подготовки площадки к фан-фесту. 

31 мая 2018, 09:59
К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

В поселке Управленческий полным ходом идет ремонт дороги на улице Сергея Лазо. Специалисты приводят в порядок участок от Волжского шоссе до вертолетной площадки, протяженностью 2,3 километра с помощью больших карт длинной 100 погонных метров. Площадь отремонтированного покрытия составит 23 тысячи 

30 мая 2018, 11:01
Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.

Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская 

25 мая 2018, 05:48
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