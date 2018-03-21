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Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары
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21 марта 2018, 01:10
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Фото в блогах: Рассвет в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра …
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19 марта 2018, 09:00
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Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре
В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
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19 марта 2018, 10:09
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Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
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7 марта 2018, 10:24
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Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото
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7 марта 2018, 09:59
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Из-за прорыва трубы затопило дорогу на Партизанской в Самаре
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2 марта 2018, 01:19
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«Странное свечение над аэропортом» обсуждают жители Самары
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26 февраля 2018, 04:21
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Фото в блогах: «Промзона Центрального района Тольятти зимой»
Блогер zdorovs опубликовал "свежие фотографии из промзоны Центрального района Тольятти". "Недавно в нашем городе из-за отсутствия ветра был смог и туман, - пишет автор. - СМИ писали о выбросах "неизвестного" предприятия. В солнечный ветреный день сразу стало видно, у …
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21 февраля 2018, 05:38
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Движение трамваев по улице Фрунзе будет закрыто на 2 месяца
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27 апреля 2016, 12:19