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«Странное свечение над аэропортом» обсуждают жители Самары

Пользователь из Самары опубликовал в соцсети фото «странного свечения». Пост появился днем в понедельник, 26 февраля. По словам автора, это явление наблюдали ночью.

«Сегодня над аэропортом всю ночь странное свечение было..», - сообщает пользователь.

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Блогер zdorovs опубликовал "свежие фотографии из промзоны Центрального района Тольятти". "Недавно в нашем городе из-за отсутствия ветра был смог и туман, - пишет автор. - СМИ писали о выбросах "неизвестного" предприятия. В солнечный ветреный день сразу стало видно, у 
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Движение трамваев по улице Фрунзе будет закрыто на 2 месяца

Во время строительства Фрунзенского моста движение трамваев до Хлебной площади будет закрыто на 2 месяца, слухи о возможной ликвидации трамвайных путей по улице Фрунзе не соответствуют действительности, заявили в мэрии Самары. О точных сроках ограничительных мер сообщат дополнительно. 

 
27 апреля 2016, 12:19
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