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Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей

Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные 

8 декабря 2017, 07:25
Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к 
7 декабря 2017, 02:03
В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы 

5 декабря 2017, 07:02
В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе по указанию областного минтранса включили светофоры. Это произошло в минувшую пятницу, 1 декабря, сообщили в организации «Самарадортранссигнал». Но с понедельника, 4 декабря, светофоры перевели в режим желтого мигания. Это временная мера 
5 декабря 2017, 11:05
Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе

Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе

В Самаре на двух участках Московского шоссе включат освещение. Об этом в соцсети Twitter сообщил глава минтранса Самарской области Иван Пивкин.

«На Московском шоссе отсутствует освещение на двух участках - от Ташкентской до Алма-Атинской и от «Касторамы» до Банной. 
1 декабря 2017, 09:54
Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Тольяттинец Александр Бредихин выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982 года - дня, когда скончался генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

"Помню, как 35 лет назад нас, десятиклассников, отпустили из школы, - пишет автор. - Учителя Тольятти просто 
14 ноября 2017, 11:36
В Instagram добавили долгожданную возможность

В Instagram добавили долгожданную возможность

Пользователи Instagram теперь получили дополнительную возможность, которую некоторое время назад анонсировали разработчики. Теперь можно в «Историю» загружать старые видео и фотографии.
Как известно, прежде в социальной сети нельзя было размещать снимок, выполненный более суток назад. Это делалось для того, чтобы 

9 ноября 2017, 03:22
В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

Возле станции метро «Московская», на кольце улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе в четверг, 2 ноября, начали монтировать новые светофоры. Заработать в штатном режиме они должны, когда будет открыто полноценное движение по развязке с возможностью проезда по улице Луначарского – 

3 ноября 2017, 11:45
Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне

Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне

Хакеры организации The Dark Overlord украли снимки знаменитостей, сделанные, в частности, в процессе операций по увеличению груди. Злоумышленники намерены разместить фотографии в интернете.
По сведениям New York Post, киберпреступники похитили фото с серверов клиники London Bridge Plastic Surgery. Утверждаются, что 

25 октября 2017, 02:14
Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

В среду, 26 июля, в Самаре изменилась схема движения через участок Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую кольцевую развязку. Напомним, теперь движение по направлению «в город» стало односторонним на участке от проспекта Масленникова до улицы Киевской. В 
26 июля 2017, 11:30
Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Движение транспорта по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Луначарского планируют перекрыть 15 июня. В середине этого месяца должен начаться новый этап строительства транспортной развязки. Ограничения введут на трех улицах – на Московском шоссе, на участке проспекта Масленникова и 
7 июня 2017, 11:00
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