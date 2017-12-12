|
Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей
Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные …
|
8 декабря 2017, 07:25
|
Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой
Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к …
|
7 декабря 2017, 02:03
|
В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей
В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы …
|
5 декабря 2017, 07:02
|
В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры
|
5 декабря 2017, 11:05
|
Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе
|
1 декабря 2017, 09:54
|
Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982
|
14 ноября 2017, 11:36
|
В Instagram добавили долгожданную возможность
Пользователи Instagram теперь получили дополнительную возможность, которую некоторое время назад анонсировали разработчики. Теперь можно в «Историю» загружать старые видео и фотографии.
|
9 ноября 2017, 03:22
|
В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского
|
3 ноября 2017, 11:45
|
Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне
Хакеры организации The Dark Overlord украли снимки знаменитостей, сделанные, в частности, в процессе операций по увеличению груди. Злоумышленники намерены разместить фотографии в интернете.
|
25 октября 2017, 02:14
|
Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе
|
26 июля 2017, 11:30
|
Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня
|
7 июня 2017, 11:00