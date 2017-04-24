|
В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов
|
22 апреля 2017, 06:23
|
Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры
В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился …
|
22 апреля 2017, 05:10
|
Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт
|
21 апреля 2017, 09:49
|
Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом
Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
|
20 апреля 2017, 05:15
|
В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет
|
20 апреля 2017, 10:46
|
В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов
В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.
Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. …
|
18 апреля 2017, 01:27
|
В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге
|
17 апреля 2017, 03:52
|
В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса
Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и …
|
3 марта 2017, 05:18
|
В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу
Жителя Кинеля подозревают в ограблении школьницы. В октябре 2016 года злоумышленник отнял сотовый телефон у 17-летней девушки. Уголовное дело завели по статье «Грабеж» (часть1 статьи 161 УК РФ).
По информации полицейских, к совершению преступления причастен 35-летний мужчина, ранее задержанный за другое …
|
14 декабря 2016, 10:40
|
Пропавшую в Самаре 16-летнюю девушку нашли у интернет-друга в Калужской области
Полицейские рассказали, что случилось с 16-летней девушкой, которая приехала в Самару из Большой Глушицы и пропала без вести на несколько дней.
Как уже сообщала «ТЕРРА», 31 августа школьница сошла на автостанции «Аврора» и перестала выходить на связь с …
|
7 сентября 2016, 04:01
|
В Самаре выясняют причину смерти пропавшей полгода назад школьницы
|
10 марта 2016, 09:31
|
Британская школьница превзошла по уровню интеллекта Эйнштейна и Хокинга
|
5 августа 2015, 12:59