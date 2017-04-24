Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт В пятницу, 21 апреля, под Самарой произошло ДТП на трассе М-5 в районе Новосемейкино.



По предварительной информации, на участке, где идет ремонт, водитель «Форда» врезался в ограждение. Затем машина перевернулась и улетела в кучу песка на разделительной полосе.

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