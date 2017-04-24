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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

Сегодня, 22 апреля, днем произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет Прогород, на перекрестке улиц Авроры и Антонова-Овсеенко трамвай «слетел» с рельсов. Фото выложили очевидцы в соцсетях.
 
Одновагонный трамвай двигался по маршруту №13. Машину буквально снесло с 
22 апреля 2017, 06:23
Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился 
22 апреля 2017, 05:10
Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт

Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт

В пятницу, 21 апреля, под Самарой произошло ДТП на трассе М-5 в районе Новосемейкино.

По предварительной информации, на участке, где идет ремонт, водитель «Форда» врезался в ограждение. Затем машина перевернулась и улетела в кучу песка на разделительной полосе.
21 апреля 2017, 09:49
Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
В итоге произошел съезд на обочину, а через мгновения многотонная машина опрокинулась в кювет. Участника аварии врачи скорой 

20 апреля 2017, 05:15
В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет

В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет

Жители Тольятти сообщили о пробке в зеленой зоне города в сторону Центрального района. По словам очевидцев, произошло ДТП с участием общественного транспорта. В кювет прямо рядом с остановкой улетел пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту №93. О пострадавших не сообщается. Очевидцы 
20 апреля 2017, 10:46
В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.

Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. 
18 апреля 2017, 01:27
В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге

В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге

В понедельник, 17 апреля, в Самаре прямо на дороге «застрял» большой пассажирский автобус, следовавший по маршруту №9. Фото с места ДТП появилось в соцсети. По словам очевидца, инцидент произошел на Заводском шоссе около ТЦ «ДиПорт». Автобус угодил колесом в выбоину 
17 апреля 2017, 03:52
В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса

В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса

Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и 
3 марта 2017, 05:18
В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

Жителя Кинеля подозревают в ограблении школьницы. В октябре 2016 года злоумышленник отнял сотовый телефон у 17-летней девушки. Уголовное дело завели по статье «Грабеж» (часть1 статьи 161 УК РФ).

По информации полицейских, к совершению преступления причастен 35-летний мужчина, ранее задержанный за другое 

14 декабря 2016, 10:40
Пропавшую в Самаре 16-летнюю девушку нашли у интернет-друга в Калужской области

Пропавшую в Самаре 16-летнюю девушку нашли у интернет-друга в Калужской области

Полицейские рассказали, что случилось с 16-летней девушкой, которая приехала в Самару из Большой Глушицы и пропала без вести на несколько дней.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 31 августа школьница сошла на автостанции «Аврора» и перестала выходить на связь с 
7 сентября 2016, 04:01
В Самаре выясняют причину смерти пропавшей полгода назад школьницы

В Самаре выясняют причину смерти пропавшей полгода назад школьницы

На днях в одной из самарских больниц умерла девочка 2000 года рождения. Обстоятельства гибели ребенка в настоящее время устанавливают следователи.

Известно, что несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу имени Семашко в пятницу, 4 марта, примерно в шесть часов вечера. Она была 
10 марта 2016, 09:31
Британская школьница превзошла по уровню интеллекта Эйнштейна и Хокинга

Британская школьница превзошла по уровню интеллекта Эйнштейна и Хокинга

Коэффициент интеллекта 12-летней британки Николь Барр оказался выше, чем у Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна. Результат школьницы – 162 балла. Отметим, что средний уровень IQ для взрослого человека – порядка ста баллов. Показатель выше 140 позволяет считать человека гениальным.
 
Родители и 
5 августа 2015, 12:59
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