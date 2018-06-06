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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В Самаре утром в среду, 6 июня, в ТРК «Гудок» была проведена эвакуация. Очевидцы рассказали, что приезжали пожарные и сотрудники спецслужб. Прозвучал сигнал о пожарной тревоге, и из здания вывели много детей, которые пришли в местный кинотеатр. Выяснилось, что это 
6 июня 2018, 02:53
Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
6 июня 2018, 02:49
В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку в одной из местных школ. В надзорное ведомство поступила информация о том, что преподаватель физкультуры в 2017 году неоднократно являлся в учебное заведение в нетрезвом виде. Однако руководство школы на это никак не 
6 июня 2018, 10:18
Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти

Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти

Очередной ребенок оказался под колесами машины в Тольятти. Авария произошла 4 июня в седьмом часу вечера. 25-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» ехала в жилой зоне со стороны улицы 40 лет Победы в направлении улицы 70 лет Октября. Во время 

5 июня 2018, 03:17
Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

В Самаре в торговом центре «Мега» закроют ледовый каток. Информация об этом появилась в «Твиттере». Горожане выразили беспокойство, что местных детей лишают места для массовых тренировок по фигурному катанию. Вместо катка в ТЦ оборудуют зону для просмотра трансляции с ЧМ-2018: 
5 июня 2018, 11:41
Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известна дата открытия торгового центра «Московский». Произойти это должно уже во вторник, 5 июня, сразу после устранений нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, работа торгового комплекса была приостановлена 28 
4 июня 2018, 11:29
Новый торговый центр и велодорожки появятся на Алма-Атинской в Самаре

Новый торговый центр и велодорожки появятся на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре администрация выделила участок, площадью более 10 тысяч квадратных метров, под строительство торгово-выставочного центра. Площадка расположена в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загоры. Под оборудование временной парковки ТЦ предусмотрена территория, площадью 160 квадратных метров. Информация опубликована на сайте мэрии. 

28 мая 2018, 11:26
650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре вечером в среду, 23 мая, из ТЦ «Амбар» эвакуировали людей, сообщают очевидцы. В соцсетях появились фото и видео. «Оцепили ТЦ. МЧС, скорая. Всех отогнали от ТЦ. Приехали кинологи. Третью полосу в сторону Южки просят освободить. Раньше такого не 
24 мая 2018, 10:34
Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре

Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре

В Самаре лодка с компанией молодых людей налетела на заброшенную пристань. Инцидент произошел в ночь на 17 мая недалеко от речного вокзала. 
18 мая 2018, 12:34
200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре

200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре

В Самаре во вторник, 15 мая, из торгового комплекса «Караван» на Московском шоссе эвакуировали 200 человек. Причиной стало возгорание в одной из 
15 мая 2018, 02:23
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