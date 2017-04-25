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Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре
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13 апреля 2017, 10:43
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Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону
В четверг, 6 апреля, в центре Ростова произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ЧП произошло примерно в семь часов утра около школы на улице Социалистической. Есть пострадавший. По сведениям источника, это мужчина. …
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6 апреля 2017, 10:26
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В Башкирии образовался крупный карстовый провал
В населенном пункте Новокулево Нуримановского района образовался крупный провал грунта. Об этом информирует «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на ГУ МЧС. Под землю ушли линии электропередач.
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15 марта 2017, 12:03
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В Самаре строительный кран рухнул на улицу Стара-Загора, есть видео
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14 марта 2017, 07:27
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В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев
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20 февраля 2017, 03:41
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В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»
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9 января 2017, 03:55
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Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей
Там, в рамках подготовки к мундиалю, сооружается новый канализационный коллектор протяженностью в 4 с половиной километра. Стоимость этого объекта 1 миллиард 700 миллионов рублей. Строительство новой ветки коллектора ведется на глубине 12 метров закрытым способом. Это сооружение призвано дополнить существующий …
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1 декабря 2016, 04:51
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В Тольятти на заводе упал башенный кран, пострадали люди
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6 мая 2016, 01:15
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В Самаре строительный кран рухнул прямо на рельсы
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31 июля 2015, 02:35
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В блогах: башенный кран на Садовой/Вилоновской в Самаре
Блогер Андрей Соколов обратил внимание, что у башенного крана на площадке в районе пересечения улицы Садовой с Вилоновской появилось значительное отклонение от вертикали. "Крен легко распознать визуально. Насколько мне известно, этот башенный кран находился в залоге у Волжского социального …
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26 июня 2015, 09:14
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В Тольятти рабочего на стройке насмерть раздавило плитой
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4 декабря 2014, 02:27
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Стройка века - "Москва-сити" - может завершиться к 2018 году
Основные строительные работы в московском международном деловом центре «Москва-сити» могут быть завершены на рубеже 2017-2018 гг. – таков прогноз руководителя мастерской №6 «Моспроекта-2» Геннадия Сироты, сообщают "Ведомости". По первоначальным планам, это должно было случиться в 2007 г.
В основном, говорит Сирота, …
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18 марта 2014, 10:42