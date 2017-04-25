4
30
13
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   8888888b.             888     8888888888            8888888888 
 d88P  Y88b  888   Y88b            888           d88P            888        
 888    888  888    888            888          d88P             888        
 888         888   d88P  88888888  888888      d88P    88888b.   8888888    
 888         8888888P"      d88P   888      88888888   888 "88b  888        
 888    888  888           d88P    888       d88P      888  888  888        
 Y88b  d88P  888          d88P     Y88b.    d88P       888 d88P  888        
  "Y8888P"   888         88888888   "Y888  d88P        88888P"   8888888888 
                                                       888                  
                                                       888                  
                                                       888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошло коммунальное ЧП. По словам очевидцев, на тротуаре вдоль улицы Физкультурной образовался провал – из-под асфальта забил фонтан. В интернете появились фотографии с места аварии.

По данным теплоэнергетиков, зафиксировано повреждение теплотрассы. Сейчас яму 
13 апреля 2017, 10:43
Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону

Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону

В четверг, 6 апреля, в центре Ростова произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ЧП произошло примерно в семь часов утра около школы на улице Социалистической. Есть пострадавший. По сведениям источника, это мужчина. 
6 апреля 2017, 10:26
В Башкирии образовался крупный карстовый провал

В Башкирии образовался крупный карстовый провал

В населенном пункте Новокулево Нуримановского района образовался крупный провал грунта. Об этом информирует «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на ГУ МЧС. Под землю ушли линии электропередач.
Сообщение о происшествии поступило спасателям накануне в 12 часов. Диаметр неожиданно появившегося провала составил 50 метров, 

15 марта 2017, 12:03
В Самаре строительный кран рухнул на улицу Стара-Загора, есть видео

В Самаре строительный кран рухнул на улицу Стара-Загора, есть видео

На улице Стара-Загора прямо на дорогу рухнул строительный кран. Информация о происшествии в Самаре и видео появились в социальной сети.
«Едем сегодня по Стара-Загоре в сторону кольца Кирова, смотрим - пробка. Проезжаем и видим, как упала часть строительного крана. Сам 

14 марта 2017, 07:27
В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

В Уфимском районе Башкортостана горящие на федеральной трассе М-5 фуры тушили более сорока пожарных. Как сообщают региональные агентства, информация о возгорании автомобилей «Зил» и «Volvo» с автоцистернами с пропаном поступила 19 февраля в 23-35.
В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн 

20 февраля 2017, 03:41
В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

На улице Георгия Димитрова в Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ», сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 9 января. Опубликовано фото с места происшествия. На одном из снимков виден грузовик, лежащий на боку в строительном котловане. Информации о пострадавших нет. 
9 января 2017, 03:55
Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей

Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей

Там, в рамках подготовки к мундиалю, сооружается новый канализационный коллектор протяженностью в 4 с половиной километра. Стоимость этого объекта 1 миллиард 700 миллионов рублей. Строительство новой ветки коллектора ведется на глубине 12 метров закрытым способом. Это сооружение призвано дополнить существующий 

1 декабря 2016, 04:51
В Тольятти на заводе упал башенный кран, пострадали люди

В Тольятти на заводе упал башенный кран, пострадали люди

Сегодня, 6 мая, около десяти часов утра МЧС поступило сообщение о падении башенного крана в Тольятти. Это случилось в Центральном районе города, адрес: ул. Новозаводская, 6. Почему упал 40-метровый кран, пока не выяснено. К месту происшествия было направлено десять специалистов и 

6 мая 2016, 01:15
В Самаре строительный кран рухнул прямо на рельсы

В Самаре строительный кран рухнул прямо на рельсы

Сегодня, 31 июля, в социальных сетях появилась информация о падении строительного крана.

«На реке Самарке свалили кран. Упал прямо на рельсы», - говорится в сообщении.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия. Других подробностей случившегося пока нет. 
31 июля 2015, 02:35
В блогах: башенный кран на Садовой/Вилоновской в Самаре

В блогах: башенный кран на Садовой/Вилоновской в Самаре

Блогер Андрей Соколов обратил внимание, что у башенного крана на площадке в районе пересечения улицы Садовой с Вилоновской появилось значительное отклонение от вертикали. "Крен легко распознать визуально. Насколько мне известно, этот башенный кран находился в залоге у Волжского социального 
26 июня 2015, 09:14
В Тольятти рабочего на стройке насмерть раздавило плитой

В Тольятти рабочего на стройке насмерть раздавило плитой

Вчера, 3 декабря, в Автограде произошло ЧП. На строительной площадке по адресу: ул. Победы, 29, на рабочего упала плита. 55-летний мужчина скончался в машине «скорой».
Следственные органы проводят проверку инцидента, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает «Радио Август» 

4 декабря 2014, 02:27
Стройка века -

Стройка века - "Москва-сити" - может завершиться к 2018 году

Основные строительные работы в московском международном деловом центре «Москва-сити» могут быть завершены на рубеже 2017-2018 гг. – таков прогноз руководителя мастерской №6 «Моспроекта-2» Геннадия Сироты, сообщают "Ведомости". По первоначальным планам, это должно было случиться в 2007 г.

В основном, говорит Сирота, 

18 марта 2014, 10:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна