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Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти
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28 июня 2018, 08:44
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Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре
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27 июня 2018, 03:34
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Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре
27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.
По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом …
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27 июня 2018, 12:37
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Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти
В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и …
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27 июня 2018, 11:38
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Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти
26 июня в Тольятти произошла авария, участницами которой стали сразу две флагманские новинки «АвтоВАЗа». Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», седан «Lada Vesta» ехал по дороге со стороны Горсада. В этот момент с парковки магазина начал выруливать кроссовер «Lada XRAY». …
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27 июня 2018, 10:42
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Массовое ДТП: четыре автомобиля столкнулись в Самаре
21 июня в Самаре произошло крупное ДТП с участием сразу с четырьмя автомобилями. Все случилось около 16:00 на пересечении улиц Буянова и Вилоновской. Там столкнулись Nissan, Lexus, KIA и Chevrolet, сообщает группа «ДТП Самара». От удара у трех машин …
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22 июня 2018, 11:18
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Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре
21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».
Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара …
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21 июня 2018, 02:31
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В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом
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8 июня 2018, 09:38
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Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой
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7 июня 2018, 10:05
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Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары
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5 июня 2018, 01:10