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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

27 июня в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Семейная пара на мотоцикле ехала по Южному шоссе со стороны Центрального района. Около одного из гипермаркетов наперерез им выдвинулся «Митсубиши». Водитель иномарки выезжал с парковки, и вместо того, чтобы 
28 июня 2018, 08:44
Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

В Самаре автомобиль «Приора» залетел под трамвай. Фото с места происшествия появилось в соцсетях. ДТП произошло рядом с ТЦ «Вива Лэнд», у перекрестка улиц Победы и Каховской. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

«ДТП на ул. Победы/Каховская. На трамвайной 
27 июня 2018, 03:34
Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.

По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом 
27 июня 2018, 12:37
Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и 
27 июня 2018, 11:38
Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти

Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти

26 июня в Тольятти произошла авария, участницами которой стали сразу две флагманские новинки «АвтоВАЗа». Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», седан «Lada Vesta» ехал по дороге со стороны Горсада. В этот момент с парковки магазина начал выруливать кроссовер «Lada XRAY». 
27 июня 2018, 10:42
Массовое ДТП: четыре автомобиля столкнулись в Самаре

Массовое ДТП: четыре автомобиля столкнулись в Самаре

21 июня в Самаре произошло крупное ДТП с участием сразу с четырьмя автомобилями. Все случилось около 16:00 на пересечении улиц Буянова и Вилоновской. Там столкнулись Nissan, Lexus, KIA и Chevrolet, сообщает группа «ДТП Самара». От удара у трех машин 
22 июня 2018, 11:18
Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре

Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре

21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».

Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара 
21 июня 2018, 02:31
В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта – маршрутка врезалась в столб. 
8 июня 2018, 09:38
Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

В Самарской области в результате ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали несколько человек. Сообщение об этом и фото с места происшествия появились в 
7 июня 2018, 10:05
Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Под Самарой иномарка Daewoo 
5 июня 2018, 01:10
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