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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

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Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

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Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив

Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив

В четверг, 26 октября, в семь часов утра на автодороге Самара - Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, еще трое ранены.

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В Самарской области Kia врезалась в столб: погиб мужчина и 4 ранены

Ночью 30 октября в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Авария случилась в 3 часа 45 минут на 104 километре трассы Самара – Бугуруслан. Автомобиль Kia Spectra врезался в столб на правой обочине. Иномарка ехала со 
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Жители Самарской области помешали педофилу надругаться над 11-летней девочкой

Следователи города Отрадный возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на изнасилование. Жертвой преступления едва не стала 11-летняя девочка. Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 февраля, в селе Тимашево Кинель-Черкасского района. Дело было днем. На защиту ребенка 
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