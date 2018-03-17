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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
17 марта 2018, 03:50
Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары

Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары

Сегодня, 17 марта, около 7 часов утра в Самаре на пересечении улиц Братьев Коростелевых и Красноармейской произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, пожилая женщина, выйдя из трамвая, пыталась перебежать путь 
17 марта 2018, 02:50
Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в 

16 марта 2018, 10:31
GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

То, что происходило в четверг, 15 марта, на Заводском шоссе в Самаре, очень сильно напоминало известную серию игр Grand Theft Auto. Около 15:00 водитель вазовской “четырнадцатой” влетел в машину сотрудников ГИБДД, которая была припаркована в районе перекрестка Заводского шоссе с 

16 марта 2018, 08:51
Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Стало известно процессуальное решение СК по смертельному пожару в жилом доме на улице Мориса Тореза в Самаре. Как уже рассказывала «ТЕРРА», трагедия произошла 17 февраля 2018 года.

Предположительно, в одной из квартир 46-го дома загорелись домашние вещи. Не исключено, 
15 марта 2018, 12:42
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
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