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Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре
Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.
Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В …
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19 марта 2018, 03:06
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Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области
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19 марта 2018, 12:58
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Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области
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19 марта 2018, 12:08
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Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками
На днях в полицию города Кинель обратился работник одного из таксомоторных предприятий. Он рассказал правохранителям довольно интересную историю. Таксист подвез клиента. В качестве платы клиент предложил водителю сверток с наркотиком. Таксист не растерялся и принял «вознаграждение». После этого он сразу …
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19 марта 2018, 11:00
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Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре
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19 марта 2018, 09:53
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Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой
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17 марта 2018, 03:15
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Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары
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17 марта 2018, 02:50
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Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки
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16 марта 2018, 01:24
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СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани
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13 марта 2018, 11:47
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Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани
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13 марта 2018, 09:01
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ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице
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5 марта 2018, 04:45