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Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу
Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам …
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8 июля 2018, 02:53
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Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"
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7 июля 2018, 12:57
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У байка загорелся бензобак в Тольятти: мотоциклист погиб
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6 июля 2018, 02:26
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Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти
В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара …
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6 июля 2018, 11:09
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На Волге в затоне Поджабного утонул рыбак
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29 апреля 2018, 02:00
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Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском
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19 марта 2018, 10:14
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Самарец поймал 12-килограммовую щуку и пустил ее на котлеты
Житель Самары Андрей Надулин, отправившись 25 января, порыбачить на Васильевские острова, стал обладателем весомого трофея. Неподалеку от озера Букатино ему посчастливилось выловить щуку на 11,6 килограмма, передает Волга Ньюс.
Чтобы вытащить огромную рыбину из лунки на поверхность льда, …
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27 января 2018, 05:34
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На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек
Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
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29 ноября 2017, 03:08