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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
 
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам 
8 июля 2018, 02:53
Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил

Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"

43-летняя женщина возвращалась с ночной смены домой.
7 июля 2018, 12:57
У байка загорелся бензобак в Тольятти: мотоциклист погиб

У байка загорелся бензобак в Тольятти: мотоциклист погиб

В четверг, 5 июля, около Речного вокзала в Тольятти произошла авария с участием мотоциклиста. По словам очевидцев, во время движения у байка что-то произошло, у него взорвался или оторвался бензобак и транспортное средство загорелось. После ЧП водитель мотоцикла лежал на 
6 июля 2018, 02:26
Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара 
6 июля 2018, 11:09
На Волге в затоне Поджабного утонул рыбак

На Волге в затоне Поджабного утонул рыбак

Вчера, 28 апреля, оперативному дежурному областной службы спасения поступило сообщение о том, что в затоне Поджабный на Волге под Самарой предположительно утонул 70-летний мужчина, передаёт ПСС по Самарской области.
 
Родственники рыболова сообщили спасателям, что он уехал на рыбалку еще 

29 апреля 2018, 02:00
Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском

Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском

Спасательная операция развернулась под Новокуйбышевском. Двое рыбаков отправились в район слияния рек Волга и Сухая Самарка. Из-за темноты и метели мужчины сбились с дороги и не смогли самостоятельно вернуться домой. В итоге они вызвали на помощь специалистов.

На выручку любителям подледного 

19 марта 2018, 10:14
Самарец поймал 12-килограммовую щуку и пустил ее на котлеты

Самарец поймал 12-килограммовую щуку и пустил ее на котлеты

Житель Самары Андрей Надулин, отправившись 25 января, порыбачить на Васильевские острова, стал обладателем весомого трофея. Неподалеку от озера Букатино ему посчастливилось выловить щуку на 11,6 килограмма, передает Волга Ньюс.
 
Чтобы вытащить огромную рыбину из лунки на поверхность льда, 
27 января 2018, 05:34
На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
Как рассказывают японские СМИ, лодка стояла на якоре, а на суше с вертолета можно 

29 ноября 2017, 03:08
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