19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.

О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и …