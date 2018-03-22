Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.
В результате погиб водитель легкового автомобиля. Еще два пассажира машины, а также водитель грузовика не пострадали.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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