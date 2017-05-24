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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

Компания ПТС завершила ремонтные работы на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.
Специалисты подрядной организации 

24 мая 2017, 09:30
В блогах: Детская площадка

В блогах: Детская площадка

В группе Самара life показали, в каком постапокалиптическом состоянии находится детская площадка во дворе одного из домов в районе Калинина/Нагорной. На протяжении 2 лет местные жители не могут добиться от чиновников, чтобы вывезли весь этот хлам после пожара! Грязь, обугленные доски 

24 мая 2017, 09:15
В блогах: Исторический центр Самары хотят заполонить 17-этажками

В блогах: Исторический центр Самары хотят заполонить 17-этажками

Блогер Жанна Скокова рассказала, что исторический центр Самары хотят заполонить 17-этажками, без нормального детсада и парковок. "Вчера, 22 мая, в городе обсудили проект застройки в границах улиц Садовой, Ульяновской, Вилоновской и Самарской. Чтобы понять, что он не создаст комфортную среду 

24 мая 2017, 09:10
Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
Строительные компании выступали, в основном, за сокращение территории, ссылаясь на экономические аспекты. Архитектурное сообщество заняло 

24 мая 2017, 08:59
Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

5-звездочная гостиница в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской строится на площади почти 6,5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрен 191 номер от «Стандарта» до «Президентского люкса».
 
26 апреля 2017, 04:45
В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу

В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу

В самарском аэропорту появится многоуровневая парковка и гостиница. Корпорация развития Самарской области опубликовала концепцию реконструкции Курумоча. Сроки реализации проекта пока не объявлены.

Сообщается, что в новой гостинице площадью более 14 000 квадратных метров будет предусмотрено до 250 номеров. Аэровокзал расширят 
26 октября 2016, 04:08
Самарец устроил стрельбу возле ТЦ «Аврора»: есть пострадавшие

Самарец устроил стрельбу возле ТЦ «Аврора»: есть пострадавшие

Сегодня утром, 15 октября, возле самарского ТЦ «Аврора» из травматического оружия был ранен человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Как установили сотрудники полиции, между тремя молодыми людьми - 29, 27 и 24 лет - на фоне личной неприязни 

15 октября 2016, 07:00
Гостиницы у Филармонии не будет

Гостиницы у Филармонии не будет

ЗАО "Росинтек" не удастся построить гостиницу в Самаре. Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу компании для рассмотрения в коллегию по экономическим спорам.
Разбирательства между предпринимателями и областным минстроем тянутся уже несколько лет. В 2011 году компания бизнесмена Вячеслава Сичинавы собиралась 

5 октября 2016, 02:25
Строить гостиницу возле филармонии в Самаре запретили

Строить гостиницу возле филармонии в Самаре запретили

Закрытому акционерному обществу «Росинтек» придется отказаться от планов по строительству гостиницы рядом с самарской филармонией. Компания не сумела отстоять в Верховном суде своё право возводить объект на улице Фрунзе рядом с жилым домом №135.

Фирма пыталась через суд обжаловать отказ областного 

30 сентября 2016, 05:42
В Тольятти любовная пара грабила прохожих с «травматом»

В Тольятти любовная пара грабила прохожих с «травматом»

Полиция Тольятти задержала молодую пару, которую подозревают в разбое. 22-летний парень и 20-летняя девушка грабили людей на улице, угрожая травматическим пистолетом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным полицейских, от рук тольяттинских Бонни и Клайда пострадали как 
2 июля 2016, 10:02
В Самаре в лесополосе на Демократической мужчину расстреляли неизвестные

В Самаре в лесополосе на Демократической мужчину расстреляли неизвестные

В минувшую субботу, 20 сентября, в 22:25 в городскую больницу был доставлен пациент с огнестрелом.
По информации оперативников, около дома №52 по ул. Демократической в лесополосе двое неизвестных выстрелили в пьяного 32-летнего мужчину из травматики. Он был госпитализирован с ранением 
22 сентября 2014, 04:29
В Самаре местный житель пойдет под суд за стрельбу на улице

В Самаре местный житель пойдет под суд за стрельбу на улице

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает региональное ГУ МВД.
По версии оперативников, в ночь с 5 на 6 апреля на ул. Стара-Загоры между двумя знакомыми произошла ссора на почве личной неприязни. 34-летний мужчина выстрелил в 

15 апреля 2014, 05:33
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