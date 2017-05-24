В гостинице на улице Тухачевского в Самаре при уборке номера горничная обнаружила подозрительную сумку. Администрация отеля сообщила об инциденте в полицию.
На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных устройств. Однако саперы нашли только травматический пистолет.
Следственно-оперативная группа полиции установила, что оружие принадлежит жителю Самары 1989 года рождения, который забыл сумку в номере гостиницы.
Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии изъяли оружие и составили на мужчину административный протокол за «Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему», по которому предусмотрен штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей, либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.
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