В блогах: Детская площадка В группе Самара life показали, в каком постапокалиптическом состоянии находится детская площадка во дворе одного из домов в районе Калинина/Нагорной. На протяжении 2 лет местные жители не могут добиться от чиновников, чтобы вывезли весь этот хлам после пожара! Грязь, обугленные доски …