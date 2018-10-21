Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани



Как передает КТВ-ЛУЧ, в автоаварии, кроме тюремного большегруза пострадали «Мазда», «Ниссан», «десятка» и … Вчера, 19 октября, фургон «КамАЗ» сызранского СИЗО под управлением пожилого водителя потерял управление и сгреб четыре автомобиля. Серьезное ДТП произошло около 16:00 на улице Рабочей., в автоаварии, кроме тюремного большегруза пострадали «Мазда», «Ниссан», «десятка» и