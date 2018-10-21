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Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани

Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани

Вчера, 19 октября, фургон «КамАЗ» сызранского СИЗО под управлением пожилого водителя потерял управление и сгреб четыре автомобиля. Серьезное ДТП произошло около 16:00 на улице Рабочей.
 
Как передает КТВ-ЛУЧ, в автоаварии, кроме тюремного большегруза пострадали «Мазда», «Ниссан», «десятка» и 
20 октября 2018, 03:54
В Южном городе автоледи сбила 8-летнего велосипедиста на переходе

В Южном городе автоледи сбила 8-летнего велосипедиста на переходе

В четверг вечером, 18 октября, произошла авария с пострадавшим в микрорайоне Южный город. В 19:00 33-летняя женщина на иномарке KIA Rio ехала по Николаевскому проспекту со стороны Спортивной Аллеи в направлении улицы Раздольной. По пути автоледи сбила 8-летнего велосипедиста, который 
19 октября 2018, 11:28
В Тольятти «маршрутка» сбила насмерть пешехода на «зебре»

В Тольятти «маршрутка» сбила насмерть пешехода на «зебре»

В пятницу, 19 октября, произошла смертельная авария по Московскому проспекту в Автозаводском районе. Примерно в 6:45 «ГАЗель» сбила мужчину на пешеходном переходе. От страшных травм пострадавший скончался на месте. Судя по внешнему виду, ему примерно 65 лет. На месте работают 
19 октября 2018, 09:37
В Самарской области опрокинулся мотороллер: водитель оказался в реанимации

В Самарской области опрокинулся мотороллер: водитель оказался в реанимации

В среду, 17 октября, на трассе в Шигонском районе серьезно пострадал 54-летний мужчина. По предварительной информации, он находился за рулем мотороллера «Муравей». После обеда мужчина ехал по трассе Шигоны - Старый Тукшум в сторону села Шигоны. В какой-то момент он 
18 октября 2018, 05:09
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