В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 октября, около 3:00 на федеральной трассе М-5, по предварительным данным, примерно в 26 километрах от Самары произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, передает Волга Ньюс со ссылкой на источник в оперативных структурах.
В результате один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение Тольятти. Детей среди пострадавших нет. Обстоятельства автоаварии устанавливаются.
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Вчера, 19 октября, фургон «КамАЗ» сызранского СИЗО под управлением пожилого водителя потерял управление и сгреб четыре автомобиля. Серьезное ДТП произошло около 16:00 на улице Рабочей.
Как передает КТВ-ЛУЧ, в автоаварии, кроме тюремного большегруза пострадали «Мазда», «Ниссан», «десятка» и …
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