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Материалы по теме:

Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей

Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей

Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта 

25 октября 2017, 09:07
Суд оправдал Суркова

Суд оправдал Суркова

Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова, обвиняемого в мошенничестве, оправдал Октябрьский районный суд. Напомним, по версии следствия, в 2015 году между «Самаратрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство подземных пешеходных переходов на Московском шоссе. При этом при проведении работ 

23 октября 2017, 05:25
Судятся из-за денег: мэрия Самары против «Евразийской корпорации автовокзалов»

Судятся из-за денег: мэрия Самары против «Евразийской корпорации автовокзалов»

Продолжается спор мэрии Самары и «Евразийской корпорации автовокзалов». Судятся из-за денег, которые перевозчик заплатил за участок земли площадью 42 тысячи квадратных метров под самарским транспортным узлом, но потом эту сделку купли-продажи признали ничтожной. Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд постановил взыскать с 

23 октября 2017, 10:57
Экс-глава ОЭЗ «Тольятти» Алексей Пахоменко стал топ-менеджером в АО «Вертолеты России»

Экс-глава ОЭЗ «Тольятти» Алексей Пахоменко стал топ-менеджером в АО «Вертолеты России»

Бывший генеральный директор особой экономической зоны «Тольятти» Алексей Пахоменко перешел в компанию «Вертолеты России». Он назначен на пост заместителя гендиректора по программам и стратегии.

Напомним, об уходе Пахоменко c поста гендиректора ОЭЗ «Тольятти» было официально объявлено в пятницу, 
23 октября 2017, 09:38
В ОЭЗ «Тольятти» поменяли руководителя

В ОЭЗ «Тольятти» поменяли руководителя

Алексей Пахоменко (на верхнем фото) досрочно покинул пост генерального директора управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» в связи с переходом на новое место работы. Вместе с тем он сохранит свое место в совете директоров, указано на сайте проекта. Новым руководителем назначен Сергей 
20 октября 2017, 04:19
Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом

Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом

Пятеро жителей Самарской области предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу нефти. В октябре 2016 года сотрудники нефтекомпании обнаружили на своей трубе врезку.

«По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной 

20 октября 2017, 03:57
Представительство губернатора Самарской области при президенте РФ возглавил Андрей Когтев

Представительство губернатора Самарской области при президенте РФ возглавил Андрей Когтев

Полномочным представителем Губернатора Самарской области при Президенте страны и Правительстве Российской Федерации назначен Андрей Когтев. На этом посту он сменил Игоря Ерёмина. Напомним, с 2000 по 2006 год Андрей Когтев был главным федеральным инспектором по Самарской области. Затем работал в 
11 октября 2017, 10:54
Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку

Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку

Руководитель самарского областного управления Росздравнадзора Александр Антимонов ушел в отставку. Как сообщили журналистам ТРК «ТЕРРА» в пресс-службе ведомства, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С чем это связано, пока не сообщается. Напомним, Антимонов возглавлял региональный Росздравнадзор в течение 
14 августа 2017, 05:44
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