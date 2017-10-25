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Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей
Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта …
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25 октября 2017, 09:07
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Суд оправдал Суркова
Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова, обвиняемого в мошенничестве, оправдал Октябрьский районный суд. Напомним, по версии следствия, в 2015 году между «Самаратрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство подземных пешеходных переходов на Московском шоссе. При этом при проведении работ …
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23 октября 2017, 05:25
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Судятся из-за денег: мэрия Самары против «Евразийской корпорации автовокзалов»
Продолжается спор мэрии Самары и «Евразийской корпорации автовокзалов». Судятся из-за денег, которые перевозчик заплатил за участок земли площадью 42 тысячи квадратных метров под самарским транспортным узлом, но потом эту сделку купли-продажи признали ничтожной. Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд постановил взыскать с …
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23 октября 2017, 10:57
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Экс-глава ОЭЗ «Тольятти» Алексей Пахоменко стал топ-менеджером в АО «Вертолеты России»
Бывший генеральный директор особой экономической зоны «Тольятти» Алексей Пахоменко перешел в компанию «Вертолеты России». Он назначен на пост заместителя гендиректора по программам и стратегии.
Напомним, об уходе Пахоменко c поста гендиректора ОЭЗ «Тольятти» было официально объявлено в пятницу, …
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23 октября 2017, 09:38
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В ОЭЗ «Тольятти» поменяли руководителя
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20 октября 2017, 04:19
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Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом
Пятеро жителей Самарской области предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу нефти. В октябре 2016 года сотрудники нефтекомпании обнаружили на своей трубе врезку.
«По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной …
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20 октября 2017, 03:57
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Представительство губернатора Самарской области при президенте РФ возглавил Андрей Когтев
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11 октября 2017, 10:54
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Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку
Руководитель самарского областного управления Росздравнадзора Александр Антимонов ушел в отставку. Как сообщили журналистам ТРК «ТЕРРА» в пресс-службе ведомства, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С чем это связано, пока не сообщается. Напомним, Антимонов возглавлял региональный Росздравнадзор в течение …
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14 августа 2017, 05:44