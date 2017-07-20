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Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!
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11 июля 2017, 04:34
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От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей
В Советском районе Самары объявили конкурс на замещение должности главы районной администрации. Уже начался прием документов от соискателей. Соответствующая информация опубликована на сайте совета депутатов Советского внутригородского района. К кандидатам следующие требования: необходимо быть гражданином РФ, предоставить диплом о высшем …
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11 июля 2017, 02:55
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Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!
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10 июля 2017, 05:24
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Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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4 июля 2017, 01:30
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Из тольяттинской маршрутки выкинули пассажирку, есть видео
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео с авторегистратора с таким описанием: "Из маршрутки (номер установить не удалось) на ул. Мира выпала или помогли выйти заранее девушке. К сожалению, качество записи не очень, детали происшествия рассмотреть сложно. Однако …
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30 июня 2017, 05:21
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В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.
Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская …
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29 июня 2017, 05:39
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Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку
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21 июня 2017, 11:19
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В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос
Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления …
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13 мая 2017, 06:07