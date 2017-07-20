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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Из тольяттинской маршрутки выкинули пассажирку, есть видео

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30 июня 2017, 05:21
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В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

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Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская 

29 июня 2017, 05:39
Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

В среду, 21 июня, в Самаре на улице Партизанской произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадала несовершеннолетняя. Очевидец опубликовал в социальной сети фото с места происшествия. Сообщается, что пешеход пересекал дорогу в неположенном месте, а водитель, видимо не успел 
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В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

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13 мая 2017, 06:07
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