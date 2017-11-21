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Расходы на образование обсудили на профильном комитете Губернской думы
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15 ноября 2017, 05:29
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В Самарской губернской думе начали рассматривать бюджет на 2018 год
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13 ноября 2017, 05:41
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Добавили миллиардов: депутаты губдумы проголосовали за изменения в областном бюджете
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27 сентября 2017, 11:49
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Повысят градус: в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя
26 сентября в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя, сообщает региональное Минэкономразития. Речь идет о действующих запретах на торговлю спиртным в вечернее время по будням и выходные дни. По данным Росалкогольрегулирования, на территории области наблюдается …
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22 сентября 2017, 12:35