7
49
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.12.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах

С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного 
10 октября 2018, 11:35
Проект на 50 млн рублей в медотрасли воплотили в Самаре

Проект на 50 млн рублей в медотрасли воплотили в Самаре

В Самарской областной клинической больнице имени Середавина открылось современное отделение для стерилизации медицинских изделий. Этот проект стоимостью около 50 миллионов рублей был воплощен в жизнь благодаря государственно-частному партнерству.

Площадь новейшего стерилизационного отделения почти 400 метров. Теперь каждый день обрабатывают материалы и 

29 июня 2018, 01:36
Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

В рамках Всероссийского марафона #СтопВичСпид Самарский областной СПИД-центр в разных точках региональной столицы проводит акцию «Знать о ВИЧ – значит жить!» Цель - профилактика распространения ВИЧ. В пятницу, 18 мая, на набережной Волги у Маяковского спуска самарцы смогут принять участие 
16 мая 2018, 01:43
СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области

СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области

В Самаре СУ СК России по Самарской области передало в суд обвинительное заключение и уголовное дело о групповом коммерческом подкупе,  покушении на ограничение конкуренции и превышении должностных полномочий в сфере здравоохранения. Процесс будет идти в Самарском районном суде. Фигурантами дела 

3 апреля 2018, 04:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх