Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало информацию в соцсетях о вспышке кори. По данным ведомства, на данный момент в областном центре от этого недуга сейчас страдают только 5 человек. Все они изолированы и госпитализированы. Летальных случаев нет.
В данный момент ситуация находится под контролем медиков. Все контактные лица находятся под наблюдением в течение всего инкубационного периода.
«По информации медицинских организаций абсолютное большинство жителей Самарской области привито от кори. Жителям, не привитым от данного вида заболевания, рекомендуем ограничить посещение массовых мероприятий и обратиться в поликлиники по месту жительства для проведения вакцинации», - говорится в сообщение Минздрава.
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