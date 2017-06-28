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Бункер S

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Материалы по теме:

Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Сегодня служители Фемиды поставили точку в споре дачников Орлова оврага и чиновников регионального минтранса. Красноглинский районный суд встал на сторону граждан и обязал ведомство компенсировать людям потерянные земельные участки, на месте которых в 2016 году вдруг построили дорогу. Как уже 

28 июня 2017, 02:56
Дело об убийстве самарского боксера и казака Андрея Еремеева рассмотрят повторно

Дело об убийстве самарского боксера и казака Андрея Еремеева рассмотрят повторно

Сегодня Верховный Суд России рассмотрел апелляционную жалобу на обвинительный приговор Самарского областного суда, вынесенный в конце декабря прошлого года Андрею Перегудову, Юрию Сабаеву и Александру Лукьянову. Напомним, их обвиняли в заказном убийстве заместителя начальника Самарского окружного казачьего общества Андрея Еремеева. 

27 июня 2017, 08:24
Вступились за лобстеров: Итальянский суд запретил причинять страдания ракообразным

Вступились за лобстеров: Итальянский суд запретил причинять страдания ракообразным

Верховный суд Италии запретил причинять боль лобстерам перед приготовлением в различных заведениях. Теперь рестораторы не могут хранить живых морских обитателей на льду либо в холодильнике. Речь идет об использовании более гуманных методов, скажем, о помещении в резервуары с водой комнатной 

26 июня 2017, 10:05
63 года на шестерых: самарской банде черных риелторов вынесли приговор

63 года на шестерых: самарской банде черных риелторов вынесли приговор

Сегодня в областном суде огласили приговор Елене Цаплиной, Светлане Кремневой, Александру Максименко, Светлане Ледовских, Никите Дроку и Юрию Пятерикову. Всех приговорили к реальному лишению свободы - 63 года на шестерых.

По версии следствия, риелтор Елена Цаплина рассчитывала продать две квартиры и 

23 июня 2017, 06:33
В Самарской области растет число обманутых дольщиков

В Самарской области растет число обманутых дольщиков

По сравнению с прошлым годом, их стало больше в 2 раза. Если в 2016-м в области насчитался 21 недострой, то к апрелю 17-го их стало уже 58. И этот список в ближайшее время может пополниться еще одним объектом, на улице 

19 июня 2017, 06:37
Российские регионы будут отчитываться о решении проблем дольщиков

Российские регионы будут отчитываться о решении проблем дольщиков

Глава кабмина обязал региональных руководителей отчитываться о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков. Об этом рассказывают "Известия".
Такие отчеты будут ежеквартально поступать в Минстрой. Вместе с тем, ведомство с такой же периодичностью станет осуществлять мониторинг выполнения "дорожных карт" и информировать 

2 июня 2017, 03:26
Самарская область остается одним из крупнейших регионов России по количеству обманутых дольщиков

Самарская область остается одним из крупнейших регионов России по количеству обманутых дольщиков

Сейчас их только по официальным данным больше 3 тысяч. В регионе насчитывается 50 незавершенных проблемных строек, из них 38 - в Самаре.
Предотвратить появление новых обманутых дольщиков мог бы специальный фонд, создаваемый при федеральном Агентстве ипотечного жилищного кредитования. Планируется, что 

12 января 2017, 12:20
Бывший директор компании

Бывший директор компании "Монтэк" Валентина Бочерова отправится за решетку на 4 года

Такое решение принял Самарский районный суд. Оглашение приговора шло два дня. Согласно материалам дела, в период с 2002-ого по 2013-ый годы женщина обещала построить 8 многоэтажек в Самаре и поселке Петра Дубрава, а вместо этого обманула около 700 человек на полмиллиарда 

20 декабря 2016, 06:24
В Самаре в

В Самаре в "Евроквартале" провалился асфальт под грузовиком с керамзитом

На форуме "Самарские водители" появились снимки инцидента, произошедшего на территории элитного жилого комплекса "Евроквартал" на ул. Вилоновской. На фото грузовик "ЗИЛ", груженный керамзитом, провалился под асфальт задним колесом и одним боком придавил припаркованный рядом седан. На место происшествия выехала съемочная 
31 мая 2013, 01:03
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