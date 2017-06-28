В эту среду в областном арбитражном суде состоялось заседание по банкротству строительной организации ООО "Регламент", бенефициаром которой является бывший владелец холдинга "Дисса" Олег Егоров. Слушание перенесли, но журналистам «ТЕРРЫ» удалось получить официальный комментарий представителей фирмы и минтранса по данному вопросу .
Напомним, заложниками ситуации оказались дольщики жилого комплекса "Чемпион", который уже 12 лет строится на улице Куйбышева. Почти 150 самарцев могут пополнить армию обманутых дольщиков.
Подрядчик – компания ООО «СК-Сервис Д», которая близка крупному строительному холдингу «Новый Дон», пытается обанкротить застройщика - фирму «Регламент». Судья выяснил, что проблемы у компании начались давно, причем не только финансовые.
Наталья Прохорова, представитель компании «Регламент»:
- Со стороны администрации очень много было сложностей по оформлению земельных участков, которые необходимы были для строительства. То есть, например, вместо месячного срока мы 2,5 года оформляли земельные участки, которые необходимы были для начала строительства паркинга. Ряд других был факторов, не зависящих от нас, которые препятствовали и началу строительства паркинга.
Стройка заморожена уже полгода.
Наталья Прохорова, представитель компании «Регламент»:
- Сейчас строительство, степень готовности, - 80%. На данный момент отсутствуют деньги.
Наталья Кузнецова, юрист, представитель дольщиков ЖК «Чемпион»:
- При условии отсутствия активов у ООО «Регламент», естественно, дольщики беспокоятся за неоформленные свои квартиры и беспокоятся, чтобы они не вошли в конкурсную массу.
Долг ООО «Регламент» перед подрядчиком - компанией «Новый Дон» составляет 10 миллионов рублей. В масштабах всего трехсекционного объекта, стоимость которого исчисляется сотнями миллионов, сумма небольшая. Теоретически двум крупным строительным компаниям здесь можно было бы договориться. Почему этого не произошло, не понятно. В компании «Новый дон» комментировать ситуацию перед камерой отказались, но в телефонном разговоре заявили, что сами являются пострадавшей стороной, а потому достраивать ЖК «Чемпион» не намерены.
Наталья Кузнецова, юрист, представитель дольщиков ЖК «Чемпион»:
- Мы пытаемся понять, с чего же все-таки будут найдены деньги в процедуре банкротства. Поскольку активы у «Регламента» - это не реализованные площади. Поэтому у дольщиков складывается впечатление, что это является в определенной степени захватом стройки. Что принудительно заходит новый инвестор. Поэтому многие дольщики обратились в правоохранительные органы для выяснения вопроса о преднамеренности банкротства.
Представители министерства строительства Самарской области на заседание суда не явились. Но отправили «ТЕРРЕ» ответ на официальный запрос, сделанный нами ранее. В документе говорится, что чиновники с ситуацией знакомы. Неоднократно проводили совещания по данному вопросу. Но, судя по всему, пока ни до чего не договорились. Цитата: «По результатам совещания принято решение о проведении ряда мероприятий застройщиком, направленных в том числе на подготовку информации, необходимой для подготовки антикризисного плана с учетом объема финансовых обязательств застройщика и возможных рисков кредиторов и участников долевого строительства, после введения судом процедуры внешнего наблюдения для оздоровления общества».
Очередное заседание по делу, на котором может быть начата процедура банкротства, состоится 6 июля. Мы следим за развитием событий.