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Материалы по теме:

В Самарской области изменилась структура правительства

В Самарской области изменилась структура правительства

Только что Самарская губернская дума приняла сразу в двух чтениях законопроект, касающийся изменения структуры регионального правительства. Решение было одобрено единогласно. Напомним, что речь идет о законопроекте, внесенном губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. В частности, 
24 сентября 2018, 12:19
Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

513,6 млн направят в Самарской области на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду в этом году. Решение было принято на заседании Самарской губернской думы. Ключевым вопросом повестки сегодня было внесение изменений в закон 
24 сентября 2018, 12:10
Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Сколько получают уборщицы в региональном парламенте? Как рассказал во время заседания Самарской губернской думы депутат Михаил Матвеев, когда с 1 января 2019 года будет повышен МРОТ, 34 штатных сотрудника губдумы будут получать ниже прожиточного минимума. Если конечно, им не индексируют 
24 сентября 2018, 11:54
Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов

Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов

Всего через несколько минут Самарская губернская дума обсудит законопроект, внесённый губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. По предварительным данным, изменится функционал министерств. Минэкономразвития больше не будет заниматься вопросами торговли. Эти полномочия отдадут новому Министерству промышленности. 
Кроме 
24 сентября 2018, 11:05
«От Ильича до Ильича»: Виктор Сазонов повторил достижение легендарного Микояна

«От Ильича до Ильича»: Виктор Сазонов повторил достижение легендарного Микояна

Спикер самарской губдумы оставался в должности при 4 руководителях региона. За всю постсоветскую историю в 82 субъектах Российской Федерации это «удалось» сделать только 8-и из более чем 400 глав региональных парламентов. Почти в 96 процентах случаев спикерам позволялось руководить регдепутатами 
23 сентября 2018, 02:41
Самарцы провожают в последний путь Виктора Сазонова

Самарцы провожают в последний путь Виктора Сазонова

В эти минуты в спорткомплексе МТЛ "Арена" проходит церемония прощания со спикером Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. Проводить его в последний путь собрались десятки человек: родные, близкие, коллеги по депутатскому корпусу, представители исполнительной власти и просто неравнодушные жители города. После 
22 сентября 2018, 11:07
22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

Завтра Самарская область простится с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. Гражданская панихида пройдет в спорткомплексе «МТЛ-Арена» на улице Советской Армии в 10:30. Похоронят политика на Рубежном кладбище.

Виктор Федорович скончался на 71-м году жизни в ночь на четверг 
21 сентября 2018, 08:21
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова. 
 
- Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся – тяжелый удар. Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней 
20 сентября 2018, 10:39
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