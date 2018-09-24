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В Самарской области изменилась структура правительства
Только что Самарская губернская дума приняла сразу в двух чтениях законопроект, касающийся изменения структуры регионального правительства. Решение было одобрено единогласно. Напомним, что речь идет о законопроекте, внесенном губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. В частности, …
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24 сентября 2018, 12:19
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Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области
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24 сентября 2018, 12:10
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Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме
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24 сентября 2018, 11:54
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Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов
Всего через несколько минут Самарская губернская дума обсудит законопроект, внесённый губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. По предварительным данным, изменится функционал министерств. Минэкономразвития больше не будет заниматься вопросами торговли. Эти полномочия отдадут новому Министерству промышленности.
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24 сентября 2018, 11:05
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«От Ильича до Ильича»: Виктор Сазонов повторил достижение легендарного Микояна
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23 сентября 2018, 02:41
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Самарцы провожают в последний путь Виктора Сазонова
В эти минуты в спорткомплексе МТЛ "Арена" проходит церемония прощания со спикером Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. Проводить его в последний путь собрались десятки человек: родные, близкие, коллеги по депутатскому корпусу, представители исполнительной власти и просто неравнодушные жители города. После …
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22 сентября 2018, 11:07
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22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым
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21 сентября 2018, 08:21
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Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова.
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20 сентября 2018, 10:39