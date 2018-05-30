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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Во вторник, 28 июня, в 19:00 на Некрасовском спуске самарской набережной выступит известный блюзовый коллектив «D’Black Blues Orchestra», возглавляемый Владимиром Аветисяном. Концерт пройдёт в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».

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21 февраля 2014, 11:26
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