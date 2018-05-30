Экспозиция, подготовленная к 100-летию со дня начала Первой мировой войны, откроется в самарском музее им. Алабина в пятницу, 1 августа. Проект получил название «Великая война Российской империи».

На выставке будут представлены артефакты, собранные в начале XX века самарским купцом, меценатом и …