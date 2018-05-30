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Новая концепция развития «дачи со слонами» представлена в Самаре
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14 мая 2018, 11:15
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Судьбу дачи со слонами решат в Самаре
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9 мая 2018, 10:03
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В блогах: про «разруху и лежбища бомжей» в центре Самары
Блогер Евгений Синюков на примере «маленького кусочка четной стороны улицы Венцека в Самарском районе» показал, как в Самаре относятся к сохранению культурного наследия.
«Картина как в постапокалипсисе. Разруха, мусор, …
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15 января 2018, 09:03
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Появились эскизы для реконструкции здания кинотеатра «Художественный» в Самаре
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10 февраля 2017, 04:29
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За реставрацию памятника «Фабрика-кухня» заплатят 580 млн рублей
Федеральное государственное казенное учреждение "Центрреставрация" объявило тендер на проведение ремонтных и реставрационных работ на самарском объекте культурного наследия «Фабрика-кухня завода имени Масленникова». Цена контракта - 580 млн рублей. Эти средства потратят на первоочередные противоаварийные мероприятия, инъектирование и армирование кладки стен, …
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2 августа 2016, 03:32
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Благотворительный концерт Владимира Аветисяна и группы «D’Black Blues Orchestra» в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»
Во вторник, 28 июня, в 19:00 на Некрасовском спуске самарской набережной выступит известный блюзовый коллектив «D’Black Blues Orchestra», возглавляемый Владимиром Аветисяном. Концерт пройдёт в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
В 2015 году в рамках фестиваля на …
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21 июня 2016, 01:03
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В Самаре состоится выставка артефактов Первой мировой войны
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29 июля 2014, 12:02
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В Самаре вышла книга об известном бизнесмене и меценате XIX-XX веков Константине Головкине
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21 февраля 2014, 11:26