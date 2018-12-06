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В Самарской области введут дневной «тихий час»
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6 декабря 2018, 05:55
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Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц
В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина.
За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, по которым завели уголовные …
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6 декабря 2018, 05:05
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Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»
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6 декабря 2018, 03:36
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В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила
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6 декабря 2018, 03:06
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В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
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26 ноября 2018, 11:55
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В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»
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23 ноября 2018, 11:19
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В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов
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9 ноября 2018, 05:51
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В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую
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9 ноября 2018, 11:47
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Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре
В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и …
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24 апреля 2018, 11:45
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Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре
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27 марта 2018, 11:08
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В Самаре коммунальщики отключили воду в 430 частных домах
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17 января 2018, 10:01
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Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды
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20 декабря 2017, 03:40