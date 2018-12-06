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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В четверг, 6 декабря, депутаты Самарской губдумы одобрили в первом чтении изменения, которые собираются внести в региональный «закон о тишине». Сейчас шуметь в жилых домах запрещено с 22:00 до 08:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Теперь в выходные 
6 декабря 2018, 05:55
Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина.

За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, по которым завели уголовные 
6 декабря 2018, 05:05
Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

На стадионе «Самара Арена» полным ходом идет подготовка к игре 17-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом». Матч запланирован на 8 декабря и стартует в 13:30. Он будет заключительным в этом году для самарских «Крыльев Советов». В тренировках команды участвуют все 
6 декабря 2018, 03:36
В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В среду, 5 декабря, произошла авария с пострадавшими в областной столице. В 14:00 47-летний водитель большегруза MAN ехал задним ходом по прилегающей территории улицы Краснодонской со стороны проспекта Кирова в направлении Воронежской.

Напротив дома № 70 по Краснодонской шофер 
6 декабря 2018, 03:06
В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе

В понедельник утром, 26 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. По словам очевидцев, на Московском шоссе, напротив здания Пенсионного фонда по Промышленному району, прорвало трубу с холодной водой. Она залила проезжую часть и потекла в тоннель на пересечении 
26 ноября 2018, 11:55
В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»

В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»

В России с начала года сразу на 21 процент, до 29 тысяч человек, увеличилось число злостных неплательщиков за ЖКУ, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Речь идет о гражданах, не погасивших долг за коммуналку по решению суда. Их общая задолженность на 
23 ноября 2018, 11:19
В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В пятницу, 9 ноября, в Октябрьском районе Самары произошла коммунальная авария - серьезный порыв на теплотрассе диаметром 700 мм в районе дома № 44 по улице Николая Панова. Прекратилась подача отопления в 161 жилой многоквартирный дом, 6 детских садов, 5 
9 ноября 2018, 05:51
В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую

В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую

Стало известно,  что 9 ноября в областной столице перекрыли дорогу на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в районе дома № 72 по Алма-Атинской. Сейчас там ведутся земляные работы — на водоводе зафиксировали утечку. Напомним, что данный участок открыли буквально на 
9 ноября 2018, 11:47
Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и 
24 апреля 2018, 11:45
Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Жители 35 частных домов в Самаре лишились холодного водоснабжения из-за долгов. Их общая сумма задолженности составила 1,5 миллиона рублей, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Таковы данные за март. По итогам месяца, организация составила «черный список» - Топ-100 самых злостных 

27 марта 2018, 11:08
В Самаре коммунальщики отключили воду в 430 частных домах

В Самаре коммунальщики отключили воду в 430 частных домах

В частном секторе Самары в 2017 году в 430 домах коммунальщики отключили воду из-за долгов за услуги водоснабжения и водоотведения. Лишь после этого должники оплатили счета, после чего водоснабжение их домов восстановили, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

Всего в прошлом 

17 января 2018, 10:01
Жители

Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды

Обновлено: 
В четверг, 21 декабря, в поселке Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара» с 10:00 до 00:00 будет отключено холодное водоснабжение. Это связано с работами по переврезке водовода в рамках реконструкции Московского шоссе. На время ремонта к домам подвезут воду в 

20 декабря 2017, 03:40
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