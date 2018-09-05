В Самаре перенесли оглашение приговора для экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Оно должно было состояться в Кировском районном суде 5 сентября. Теперь приговор должны озвучить в пятницу, 7 сентября. Причины принятого решения не разглашаются.
Напомним, Любовь Картамышева была задержана в августе прошлого года. По версии следствия, она получила 800 тысяч рублей за перевод в гимназию №1 двоих детей. Защита Картамышевой с доводами обвинения не согласна и настаивает на оправдании, так как деньги она использовала не для личного обогащения, а для ремонта школы.
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В Самаре с минуты на минуту начнется оглашение приговора экс-директору гимназии № 1
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24 августа 2018, 11:33
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Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет
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10 августа 2018, 01:51
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Адвокат Любови Картамышевой заявил о давлении на свидетелей по делу
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