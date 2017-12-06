Федеральные трассы Самарской области не успевают очистить от снега к 18 часам 16 декабря. Теперь работы планируют завершить только в четверг, 7 декабря.
«В связи с непрерывным снегопадом в течение двух суток на территории Самарской области ограничение движения грузовых транспортных средств на всех федеральных дорогах региона продлевается на 8 часов. До 02:00 часов ночи по местному времени продолжает действовать запрет на проезд по участкам трассы М-5 «Урал» с 890 по 1194 км, в том числе подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а также участок дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км», - сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
По данным пресс-службы организации, в очистке дорог задействовано 110 единиц техники. Около половины – 41 машина - направлены на трассу М-5 «Урал», в том числе 29 комбинированных дорожных машин, 2 грейдера, 7 погрузчиков, три трактора.
При возникновении ЧС следуют звонить спасателям по номеру 112 и оперативного дежурного ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55-11-04.
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