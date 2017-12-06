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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет

Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет

В Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП. Фура "МАН", под управлением 56-летнего водителя, ехавшего со стороны Уфы к Самаре, снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет. Это произошло во вторник, 5 декабря, в 12:10.

«По предварительной информации 
6 декабря 2017, 04:03
Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец

Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец

В Самарской области во вторник, 5 декабря, в результате ДТП с фурой пострадали женщина и младенец. Авария случилась под Самарой, на территории Красноярского района.  Столкнулись Audi A6, «ВАЗ-21099» и фура «МАН».

«В 11:30 мужчина 1990 года рождения, управляя автомашиной «Ауди 
6 декабря 2017, 02:32
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех 

6 декабря 2017, 11:28
В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5

В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5

В Самарской области из-за снега ограничен проезд на участке М-5. В ночь на среду, 6 декабря, с 2:00 на федеральных дорогах Самарской области из-за снега срочно ограничили движение грузового транспорта. Речь идет о следующих участках: с 890 по 1194 км 
6 декабря 2017, 09:37
Красный свет: Закон о большегрузах откладывается минимум до августа

Красный свет: Закон о большегрузах откладывается минимум до августа

Начало действия нового закона об ограничении на въезд в область в дневное время большегрузов откладывается как минимум до августа.
Напомним, документ был принят губдумой и подписан главой региона еще в июне. Его задача - разгрузить дороги и ускорить темпы их 

19 июля 2017, 02:42
Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов

Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов

Из-за ограничений для машин массой свыше 8 тонн взвинтить цены на свою продукцию могут производители хлебобулочных изделий.
Хлебозавод номер 5 выпускает свою продукцию уже 61 год. Здесь работают около 400 человек. Каждые сутки выпекается и развозится по магазинам Самары и 

8 июня 2017, 05:55
Самаре предрекают производственный коллапс

Самаре предрекают производственный коллапс

Самарское бизнес-сообщество в ожидании производственного коллапса. Закон, ограничивающий въезд в область большегрузов, может спровоцировать массовый отток бизнесменов в соседние регионы.
В промзону на Заводском шоссе на местные предприятия ежедневно приезжают сотни многотонных грузовиков. Разгрузка идет и днем, и ночью. Ежесуточно 

5 июня 2017, 06:33
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

В Самаре продолжают ограничивать движение по улицам. Как информирует мэрия, в связи со строительством ливневой канализации будет временно ограничено движение транспорта по ул. Гая. С 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от ул. Николая Панова до ул. 

15 мая 2017, 05:52
Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

С 10 мая из-за ремонта на плотине Жигулевской ГЭС вводится ночной режим для грузовиков, сообщает мэрия Тольятти. До 30 ноября тяжелый транспорт с общей массой свыше 3 с половиной тонн и габаритными параметрами по ширине не более 3 метров 40 

10 мая 2017, 04:33
В центре Самары перекроют дороги

В центре Самары перекроют дороги

В субботу, 8 апреля, в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением торжественного мероприятия на площади Куйбышева. В связи с этим на время будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Автобусы 24 и 92 будут объезжать закрытый участок Чапаевской по Галактионовской. 
7 апреля 2017, 05:15
Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.  
Работы предстоят от окончания рампового участка на Ракитовском 

27 марта 2017, 02:27
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