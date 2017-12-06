Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов Из-за ограничений для машин массой свыше 8 тонн взвинтить цены на свою продукцию могут производители хлебобулочных изделий.

Хлебозавод номер 5 выпускает свою продукцию уже 61 год. Здесь работают около 400 человек. Каждые сутки выпекается и развозится по магазинам Самары и …