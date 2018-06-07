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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу трамвайные маршруты  №№ 5, 15, 20к и 22 будут курсировать без изменений. Ранее сообщалось о том, что их схемы будут скорректированы, а маршрут 20К могли и вовсе закрыть. Однако в итоге было принято решение 

7 июня 2018, 02:12
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Из-за чемпионата мира по футболу в городе будет перекрыт целый ряд дорог. Ограничения коснутся территорий в районе стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева. Проезд автотранспорта там будет возможен только при наличии пропуска. Жители домов и работники организаций, расположенных в зонах 

6 июня 2018, 01:35
Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время чемпионата мира по футболу по городским маршрутам будет курсировать больше коммерческих микроавтобусов. С помощью частников планируется компенсировать отсутствие муниципальных машин, которые будут использоваться для перевозки фанатов.

По словам чиновников, увеличение числа маршруток – единственный способ в решении проблем перевозок 

6 июня 2018, 11:08
Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

На время проведения чемпионата мира по футболу в Самарской области будут введены ограничения для движения грузовиков. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонн. Ограничительные меры будут действовать с 14 июня по 17 июля.

С 6:00 до 0:00 запретят проезд на 

19 мая 2018, 08:28
Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

До конца апреля в Самаре будет запрещено движение большегрузных машин. Под ограничения попадают автомобили с нагрузкой более 7 тонн на каждую ось. Такие меры вводятся на следующих трассах: ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, 

9 апреля 2018, 06:18
Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика

Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-5 в Самарской области. Водителя одного большегруза пришлось буквально вырезать из искореженной машины. Он погиб.

Как уже сообщала «ТЕРРА», массовое ДТП фур произошло 22 марта на 869 километре 
23 марта 2018, 09:30
Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

5 марта в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась в 14:45 на 1194 километре трассы М-5.

48-летний водитель «Volvo FH» ехал по дороге в сторону Самары. Мужчина не выдерживал безопасную дистанцию до идущей впереди машины. 

7 марта 2018, 08:52
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