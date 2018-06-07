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Ряд дорог перекроют в День России в Самаре
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7 июня 2018, 05:15
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В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре
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7 июня 2018, 04:35
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Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре
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7 июня 2018, 02:12
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В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре
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7 июня 2018, 12:03
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Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре
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7 июня 2018, 11:15
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Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля
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6 июня 2018, 01:35
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Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот
Во время чемпионата мира по футболу по городским маршрутам будет курсировать больше коммерческих микроавтобусов. С помощью частников планируется компенсировать отсутствие муниципальных машин, которые будут использоваться для перевозки фанатов.
По словам чиновников, увеличение числа маршруток – единственный способ в решении проблем перевозок …
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6 июня 2018, 11:08
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Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области
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19 мая 2018, 08:28
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Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре
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9 апреля 2018, 06:18
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Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика
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23 марта 2018, 09:30
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Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области
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7 марта 2018, 08:52