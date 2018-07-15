Подростки потоптались и "полежали" на топиарной фигуре в Самаре … Самарцы обсуждают в соцсетях поведение двух девочек-подростков. Очевидец разместил фотографии, на которых видно, как одна из них сидит и ходит, а вторая - прислоняется и почти лежит на топиарной фигуре в виде мяча и бутсы в аэропорту "Курумоч". Скорее всего,