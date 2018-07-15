На доме №369 по улице Ново-Садовой в Промышленном районе губернской столицы скоро нарисуют граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018. Напомним, что 1 июля национальная команда России выиграла матч с Испанией со счетом 1(4):1(3) и получила право пройти в 1/4 финала мундиаля.
- Заказчиком проекта выступил Фонд капитального ремонта Самарской области. Средства на осуществление проекта выделены меценатами, - написали на своей страничке в соцсетях представители организации.
По всей видимости, мурал будет выполнен в красно-бело-зеленой гамме. Художники уже сделали часть работы, и прохожие могут увидеть изображение тренера российской сборной Станислава Черчесова.
|
В блогах: Неофициальные фан-зоны ЧМ-2018: чего нас лишили
Тему мундиаля продолжают и в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Местные жители возмущаются, почему мэрия города полностью провалила вопрос с фан-зонами? "Неофициальные фесты были по всей стране - в Стерлитамаке, Севастополе, Рязани... Где-то собирались тысячи людей, где-то - лишь десятки. …
|
14 июля 2018, 07:53
|
Подростки потоптались и "полежали" на топиарной фигуре в Самаре
|
13 июля 2018, 02:40
|
500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»
|
13 июля 2018, 10:51
|
Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре
В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фанфест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской …
|
12 июля 2018, 11:10
|
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары
|
4 июля 2018, 10:39
|
В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»
Блогер Жанна Скокова поведала про необычные провинциальные граффити - на днях герои …
|
26 мая 2018, 10:28
|
Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре
|
18 мая 2018, 04:15
|
В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити
В Самарской области фасады 37 домов разрешат украсить граффити, соответствующий конкурс проектов объявил региональный Фонд капитального ремонта. Всего будет определено три команды, которые займутся росписью зданий. Прием заявок начался 20 декабря. Конкурс проведут, если на него будет подано не менее …
|
21 декабря 2017, 12:05