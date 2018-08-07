На днях сотрудники полиции нагрянули с проверкой в один из торговых центров Сызрани. Объектом их интереса стал магазин, которым владеет местная семейная пара. Там оперативники обнаружили огромную партию немаркированных сигарет. Всего 8 946 пачек на сумму более миллиона рублей.
Сейчас силовики ищут поставщиков контрафактных табачных изделий.
На предпринимателей заведено уголовное дело, в рамках которого фигурантам может грозить до 6 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
33 человека утонули на пляжах Самарской области
|
7 августа 2018, 10:45
|
Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область
|
7 августа 2018, 10:34
|
На 65% готова к отопительному сезону Самара
|
7 августа 2018, 10:12
|
Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек
|
7 августа 2018, 08:59
|
В Самаре ищут мужчин, которые устроили стрельбу у «Макдоналдса» на Полевой
|
6 августа 2018, 05:59
|
Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области
|
6 августа 2018, 02:27
|
В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ
|
3 августа 2018, 01:48
|
Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца
|
2 августа 2018, 05:37
|
Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA
Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.
Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили …
|
13 июля 2018, 12:53
|
Вейпы приравняют к обычным сигаретам
Оборот электронных сигарет и других устройств для альтернативного курения, скорее всего, будет регулироваться в рамках уже действующего законодательства. Основным документом здесь является федеральный акт "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Как сообщает
|
22 июня 2018, 02:15
|
В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется
|
14 июня 2018, 11:10
|
Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви
|
16 апреля 2018, 07:09
|
Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области
|
13 апреля 2018, 04:32
|
32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти
В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.
Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.
"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с …
|
20 марта 2018, 02:28
|
В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет
В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время …
|
15 января 2018, 10:39
|
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет
Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
|
5 декабря 2017, 04:15