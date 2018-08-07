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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 6 августа 2018г  
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Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

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Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили 

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Вейпы приравняют к обычным сигаретам

Вейпы приравняют к обычным сигаретам

Оборот электронных сигарет и других устройств для альтернативного курения, скорее всего, будет регулироваться в рамках уже действующего законодательства. Основным документом здесь является федеральный акт "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Как сообщает
22 июня 2018, 02:15
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В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется

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Причем, разница в 
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Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

В Самарской области с начала 2018 года фиксируется рекордный объем изъятого контрафакта - одежды, обуви, парфюмерии и другой продукции. С января по март таможенники конфисковали более 50 тысяч штук самых разных изделий, за начало апреля еще 25 тысяч. Для сравнения 

16 апреля 2018, 07:09
Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области

Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области

11 апреля сотрудники ФСБ прекратили работу сразу двух табачных фабрик в Самарской области. Они располагались на территории Сызрани. По информации силовиков, оба цеха были оборудованы дорогостоящей импортной техникой, на которой был налажен полный цикл выпуска сигарет и папирос.

Обе базы были 

13 апреля 2018, 04:32
32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.

Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.

"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с 

20 марта 2018, 02:28
В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России  с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время 
15 января 2018, 10:39
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
Одной из основных задач акции является подтверждение подлинности продукции и противодействие несанкционированному 

5 декабря 2017, 04:15
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