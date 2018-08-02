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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области

В Самарской области судебные приставы предотвратили пожар, который едва не возник в Приволжском окружном военном суде. Двое дежурных находились на своем рабочем месте, когда почувствовали запах дыма и отправились на поиски его источника. Оказалось, что в одном из кабинетов суда 
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Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце  появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, 
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В Гранном утонул 34-летний мужчина

В Гранном утонул 34-летний мужчина

Во вторник , 31 июля, в поселке Гранный под Новокуйбышевском утонул человек. Это случилось примерно в 10:50. 34-летний мужчина купался, но не сумел выплыть самостоятельно. На месте событий работали четверо спасателей, которые задействовали одну единицу техники, пишет citytraffic.ru.
31 июля 2018, 05:11
«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка

«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка

Во вторник, 31 июля, возник пожар на проспекте Кирова. Неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Вива Лэнд» загорелась заброшенная двухэтажка. Пламя очевидцы заметили около шести часов утра, огонь распространился по всему зданию, а белый густой дым стелится по всему проспекту Кирова. По 
31 июля 2018, 08:38
«Капкан для зевак»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка

«Капкан для зевак»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка

«Плитка провалилась на выезде с Красноглинского шоссе на Московское — по направлению в город. Я не знаю, что это — проделки кротов или ловушка для зазевавшихся, но в этой дыре можно легко оставить ногу», - негодует один из жителей Мехзавода, 
15 июля 2018, 02:29
Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»

В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца  progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео. 

«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память 
17 апреля 2018, 03:51
Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. 
29 июня 2017, 01:44
На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ

На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ

Это происшествие случилось в Саратове на набережной в минувшие выходные. Пожарная машина провалилась под асфальт. Для того, чтобы вызволить автомобиль, пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана.
По информации свидетелей инцидента, принадлежащий пожарной службе КамАЗ оказался на набережной для пополнения запасов 

5 июня 2017, 02:14
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