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Жена самарского олигарха хочет стать «Миссис мира»
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына готовится к конкурсу красоты «Миссис мира - 2019». Он пройдет в марте следующего года. Девушка призналась своим подписчикам в Instagram, что очень волнуется, но надеется показать хороший результат.
«Я очень взволнована предстоящим конкурсом красоты …
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20 декабря 2018, 03:19
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Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом
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7 декабря 2018, 11:30
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Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом
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27 ноября 2018, 01:47
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"Она такая залипательная": жена самарского олигарха снова возбудила френдов шикарными формами
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9 ноября 2018, 03:52
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Самарский олигарх Алексей Шаповалов отпраздновал 7-летнюю годовщину знакомства со своей женой
Самарский олигарх, входящий в список «Форбс», Алексей Шаповалов отпраздновал 7-летнюю годовщину знакомства со своей женой Ксенией Царицыной в дубайском 5-звездочном отеле Bulgari Hotel & Resorts.
Красавица опубликовала на своей страничке в Инстаграме снимок, запечатлевший семейное торжество. «Сегодня 7 …
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14 октября 2018, 03:25
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Жена самарского олигарха завоевала звание «Миссис Россия Мира - 2018»
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3 июня 2018, 03:41
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Алексей Шаповалов хочет 700 миллионов за ТЦ в Ульяновске
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28 июля 2017, 02:59
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Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей
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6 февраля 2017, 03:31
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На пляже в Ницце полицейские заставили мусульманку снять буркини
По настоянию четверых полицейских мусульманке пришлось снять с себя религиозный костюм для купания – буркини. Это произошло на пляже Английской набережной Ниццы. Нарушение общественного порядка обошлось женщине в 38 евро штрафа.
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24 августа 2016, 02:22
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