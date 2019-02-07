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Материалы по теме:

Жена самарского олигарха хочет стать «Миссис мира»

Жена самарского олигарха хочет стать «Миссис мира»

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына готовится к конкурсу красоты «Миссис мира - 2019». Он пройдет в марте следующего года. Девушка призналась своим подписчикам в Instagram, что очень волнуется, но надеется показать хороший результат.

«Я очень взволнована предстоящим конкурсом красоты 

20 декабря 2018, 03:19
Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом

Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына опубликовала в своем Instagram очередной пикантный снимок. На нем она показала своим подписчикам откровенный наряд, подчеркивающий все формы тела, а в подписи к нему спросила, верят ли ее френды в реинкарнацию?
«Если да, 
7 декабря 2018, 11:30
Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом

Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова продолжает радовать своих подписчиков в Instagram откровенными фото. Теперь Ксения Царицына решила предстать перед френдами  в образе, как она сама написала, фарфоровой куклы. Для этого она выбрала белое платье со смелым декольте, а ее голову 
27 ноября 2018, 01:47

"Она такая залипательная": жена самарского олигарха снова возбудила френдов шикарными формами

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает удивлять своих подписчиков в Instagram откровенным контентом с собой в главной роли. На днях девушка решила вместо фото опубликовать небольшое видео. В ролике 
9 ноября 2018, 03:52
Самарский олигарх Алексей Шаповалов отпраздновал 7-летнюю годовщину знакомства со своей женой

Самарский олигарх Алексей Шаповалов отпраздновал 7-летнюю годовщину знакомства со своей женой

Самарский олигарх, входящий в список «Форбс», Алексей Шаповалов отпраздновал 7-летнюю годовщину знакомства со своей женой Ксенией Царицыной в дубайском 5-звездочном отеле Bulgari Hotel & Resorts.
 
Красавица опубликовала на своей страничке в Инстаграме снимок, запечатлевший семейное торжество. «Сегодня 7 
14 октября 2018, 03:25
Жена самарского олигарха завоевала звание «Миссис Россия Мира - 2018»

Жена самарского олигарха завоевала звание «Миссис Россия Мира - 2018»

В Краснодарском крае состоялся финал конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия Мира — 2018». Самарский регион в нем представляли сразу трое красавиц: самарчанки Мила Машкова и Анна Мартынова, а также тольяттинка Екатерина Соколова.

Кроме них, в финале участвовала 
3 июня 2018, 03:41
Алексей Шаповалов хочет 700 миллионов за ТЦ в Ульяновске

Алексей Шаповалов хочет 700 миллионов за ТЦ в Ульяновске

Бенефециар ООО "Самарский деловой мир" -  бизнесмен Алексей Шаповалов продает торговый комплекс "Звезда" в Ульяновской области. Соответствующий лот появился на одном из местных сайтов. Площадь объекта более 48 тысяч квадратных метров, собственник хочет за него 700 миллионов рублей, пишет
28 июля 2017, 02:59
Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

11 зданий и земельных участков проданы на торгах.
6 февраля 2017, 03:31
На пляже в Ницце полицейские заставили мусульманку снять буркини

На пляже в Ницце полицейские заставили мусульманку снять буркини

По настоянию четверых полицейских мусульманке пришлось снять с себя религиозный костюм для купания – буркини.  Это произошло  на пляже Английской набережной Ниццы.  Нарушение общественного порядка обошлось женщине в 38 евро штрафа. 
Как пишут европейские газеты,  полицейские предстали перед нарушительницей порядка, 

24 августа 2016, 02:22
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