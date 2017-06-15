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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников

Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников

Законопроект о предельном возрасте для руководителей государственных медицинских организаций, а также их заместителей народные избранники приняли в первом чтении. Эта инициатива аналогична ситуации с регулированием работы ректоров вузов.
В Госдуме предлагают ограничить возраст медиков, которые могут занимать руководящие должности. По 

15 июня 2017, 10:16
Антибиотики ограничат: Минздрав предложил регламентировать использование ряда препаратов

Антибиотики ограничат: Минздрав предложил регламентировать использование ряда препаратов

Минздрав РФ выступил с предложением ограничить применение антибиотиков. Министерство направило на рассмотрение кабмина новую стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным средствам. Проект документа появился на сайте правовых актов.
Как отмечают авторы предполагаемых новшеств, они могут повысить эффективность лечения 

9 июня 2017, 02:16
В Самаре разработали виртуальные очки для лежачих больных и 3D-печать частей тела

В Самаре разработали виртуальные очки для лежачих больных и 3D-печать частей тела

Ученые Самарского медуниверситета представили свои новые разработки. В Институте инновационного развития при вузе изобрели специальные очки виртуальной реальности, которые помогают в реабилитации людей, перенесших инсульт. Этот аппарат в тестовом режиме сейчас используется на базе больницы им. Середавина. Лежачему больному надевают 

7 июня 2017, 02:30
На самарском стадионе

На самарском стадионе "Локомотив" во время матча у футболиста остановилось сердце

Такова легенда учений врачей на стадионе "Локомотив". У бригады медиков, дежурящих у кромки поля, 2 минуты на то, что добежать до пациента и начать реанимацию. 1 минуту делают непрямой массаж сердца, 10 секунд бегут, потом всё повторяется.
Рядом на поле 

7 июня 2017, 12:48
17 наименований лекарств в самарских аптеках оказались поддельными

17 наименований лекарств в самарских аптеках оказались поддельными

В аптеках Самарской области продавали поддельные лекарства. За последний год выявлено 17 наименований фальшивых препаратов, сообщили сотрудники Росздравнадзора участникам координационного совещания по противодействию коррупции, которое прошло в формате совместного заседания региональных антинаркотической и комиссии по противодействию коррупции. Поддельные препараты уничтожены. 

1 июня 2017, 10:00
В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической 

18 мая 2017, 09:03
Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
Здесь не знают 

28 апреля 2017, 06:10
В Самарской области стартовал сезон клещей

В Самарской области стартовал сезон клещей

Благоприятные климатические условия только способствуют активизации этих кровососов, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Самые опасные - это энцефалит, воспаление головного мозга, и боррелиоз, который негативно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах человека. Если вовремя не начать лечение, то это 

17 апреля 2017, 04:32
Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического 

13 апреля 2017, 05:06
К чемпионату мира по футболу готовится команда медиков Самарской области

К чемпионату мира по футболу готовится команда медиков Самарской области

К чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре в 2018 году, готовится команда медиков Самарской области. 250 специалистов выйдут не только на стадион, но и заступят на дежурство в места массового присутствия гостей мундиаля. Остановка сердца - ЧП, 

23 марта 2017, 05:46
В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

И это несмотря на то, что последние 3 года в регионе данный показатель упал на 12%. Сейчас на учете стоит более 5 тысяч человек. Медпомощь получают не только больные этим недугом, но и те, с кем они контактировали - в 

22 марта 2017, 04:54
150 жителей Самарской области страдают редкими генетическими заболеваниями

150 жителей Самарской области страдают редкими генетическими заболеваниями

150 жителей Самарской области страдают редкими генетическими заболеваниями. Ежегодно в регионе рождается более 20 "особенных" детей. 28 февраля - Международный день редких заболеваний. В России к таковым относят 24 патологии, которые встречаются не более чем у 10 человек из 100 

28 февраля 2017, 04:30
Самарские депутаты просят министра труда РФ об увеличении финансирования больных-льготников

Самарские депутаты просят министра труда РФ об увеличении финансирования больных-льготников

Норматив затрат для расчета льготного лекарственного обеспечения в Самарской области установлен на уровне 807 рублей 20 копеек на человека в месяц. Этого недостаточно ни для лечения, ни для профилактики, считают парламентарии. Только на льготников, страдающих сахарным диабетом, онкологией, психиатрией и 

16 февраля 2017, 05:23
В Самарской области родители отказываются проверять своих детей на туберкулез

В Самарской области родители отказываются проверять своих детей на туберкулез

В Самарской области растет число родителей, которые отказываются делать пробы Манту своим детям. Врачи связывают это с так называемой спокойной статистикой по детской заболеваемости туберкулезом. В нашем регионе число таких диагнозов у малышей меньше, чем в среднем по стране. При 

21 ноября 2016, 05:59
Ученые: В России распространяется один из опаснейших штаммов туберкулеза в мире

Ученые: В России распространяется один из опаснейших штаммов туберкулеза в мире

Один из самых опасных штаммов туберкулеза распространяется в России. К такому выводы пришли ученые из Федерального центра физико-химической медицины, которые провели исследование совместно со специалистами трех НИИ.
Они установили, что в России и еще в 21 стране микробактерии, провоцирующие это 

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