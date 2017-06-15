В регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости - за 3,5 года на 20%. Положительный сдвиг врачи объясняют увеличением охвата населения профосмотрами. Это позволяет выявить туберкулез на ранней стадии. Позитивно сказался и рост числа контактных с пациентами лиц, охваченных лечением.
Один человек с открытой формой ежедневно заражает около 20 здоровых людей. Заболевание передаётся воздушно-капельным и воздушно-пылевым путём. Зоны повышенной опасности - любые общественные места.
Продолжительность лечения - от полугода до двух лет. Каждый пациент обходится госбюджету в сумму от 460 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Это связано с высокой устойчивостью бактерии к медикаментам и необходимостью покупки дорогостоящих препаратов.
Пик заболеваемости пришелся на 2013-ый год. Тогда было на учете 5 647 больных.
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