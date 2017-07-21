Земельный скандал на сотни миллионов рублей. В Куйбышевском районе Самары, неподалеку от ТЦ "Амбар", группа активистов развернула борьбу за свои сотки, которые им выдавались еще в конце 1980-х годов.
Спустя почти 30 лет, оказалась, что у людей нет права распоряжаться данной территорией. В конце 1980-х на четырех гектарах земли в районе Южного шоссе располагались поля совхоза «Кряж». Тогда же их поделили - 400 сотрудников получили по 6 соток. В 1996 году карту распределения участков составило некое агентство «Землемер». Землю в собственность оформили около 200 человек - отстроились и живут. Остальные пытаются это сделать сейчас. Но спустя почти 30 лет оказалось, что сделать это крайне сложно.
Нина Чичкина, председатель общественного совета Совхоза "Кряж" ОСМ №32:
«Когда вот вышла дачная амнистия, мы пытались в упрощенной форме приватизировать их. Нам не выдали справки. В дачкоме председатель сказал, что таких участков и фамилий у меня нету. Архивы - они все уничтожены, уничтожились, как будто специально. И вот на основании этой карты, списков мы пошли добиваться, чтобы нам их приватизировать».
По версии собравшихся, объединившихся в садово-дачное товарищество «Солнечное», это был рейдерский захват. Люди уверены, что чиновники специально оформили эту землю как бесхозную и якобы пытаются продать ее бизнесменам. Сейчас каждый участок здесь стоит около 2 миллионов рублей. За 4 гектара можно выручить порядка 160 миллионов.
Галина Харитонова, житель г. о. Самара:
«В 2014 году ООО "Пятница" зарегистрировало, и вот я получила свидетельство. Если в 1996 году это было коллективное дачное товарищество. Выделено по 6 соток всем. Они оформляют участок в четыре гектара, под производственную базу. Это никак не вяжется, и потом этот участок "Пятница" продает Хайрутдинову. И сразу сделка - по-моему, прям в этот день выкупает этот участок. "Пятничные" четыре гектара, они наложились на наши участки и что мы можем оспаривать, если это чужая собственность».
В свою очередь, председатель местного дачного комитета, который мог бы подтвердить причастность этих людей к земле, видит ситуацию иначе.
Сергей Хашин, председатель дачного комитета:
«Им эта земля выделялась в 1990-х годах. Они ими не занимались никогда, бросили. И сейчас чего-то хотят. Там у нас граница не подписана и они никакого отношения к этому массиву, ничего не имеют, не надо было им бросать в 1990-е годы. А заниматься. Кто хотел, те оформили, а это - самозванцы. У них был договор, что они должны были в течение трех лет его обрабатывать. Их в списках нигде нету».
И таких ситуаций, по словам, экспертов, когда людям выдавалась земля, они ее не приватизировали, а потом и вовсе потеряли в Самаре масса. Расставить все точки над «и» тут может только суд.
Денис Герасимов, партнер адвокатского бюро RBL:
«Зарос он чапыжником или не зарос чапыжником - думаю не будет иметь решающего значения. Другое дело, что дачники могли бы предоставить доказательства, что на тот момент этот участок обрабатывался - там находился дом, например. Было подключено электричество. Несли бремя по содержанию этого участка. Тогда это может иметь значение».
Активисты обратились в прокуратуру. Говорят, факт нарушений при передаче земли бизнесменам частично подтвердился. Теперь вопросом займется ОБЭП. «ТЕРРА» будет следить за развитием событий.