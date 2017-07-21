В 2014 году кадастровая стоимость дачных участков вырастет в разы С нового года кадастровая стоимость участков садоводческих и дачных объединений в Самарской области вырастет в среднем в пять раз. Об этом было заявлено в ходе внеочередного заседания регионального правительства. До сих пор минимальная кадастровая стоимость квадратного метра дачной земли в …