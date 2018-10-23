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Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике
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23 октября 2018, 02:17
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В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте
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23 октября 2018, 01:37
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56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу
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23 октября 2018, 01:06
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В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
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23 октября 2018, 12:18
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В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию …
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23 октября 2018, 11:59
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49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре
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21 октября 2018, 04:51
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Криминальная драма в Самарской области: мужчина уничтожил дом сестер из-за наследства
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17 октября 2018, 10:10
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В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины
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15 октября 2018, 12:09
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Пожар в памятнике культурного наследия в Сызрани попал на видео
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15 октября 2018, 08:27
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Две иномарки столкнулись на перекрестке около гимназии в Сызрани
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20 февраля 2018, 10:22
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В Самаре 10-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок
В Самаре в результате столкновения двух иномарок пострадала 10-летняя девочка. ДТП произошло в воскресенье, 21 января, на улице Пензенской. Около 58-го дома около восьми часов вечера столкнулись «Фольксваген Поло» и «Шевроле Авео». По предварительным данным, 25-летний водитель «Фольксвагена», ехавший от …
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22 января 2018, 04:33
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В России снова стремительно дорожают машины: комментарии самарских экспертов
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15 января 2018, 08:02
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Назван ТОП-10 самых непопулярных иномарок в России в 2017 году
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9 января 2018, 03:38