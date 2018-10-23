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Материалы по теме:

Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике

Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике

Третье место на чемпионате и первенстве мира по фитнес-аэробике в Лейдене (Нидерланды) заняла самарская команда «Голд Спейс» (аэробика - пять человек, участники - мужчины и женщины 17 и более лет). Ее тренеры - Мария Брызгалова, Виктория Михнова. Золотую медаль первенства 
23 октября 2018, 02:17
В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

Полиция ищет мужчину, который накануне напал на известную самарскую тележурналистку Ингу Пеннер. На своей страничке в «Фейсбук» она рассказала, что утром поднималась на лифте в доме № 46А по улице Владимирской, где расположена редакция. Неизвестный мужчина, который находился с ней 
23 октября 2018, 01:37
56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

С начала этого года судебные приставы в Самарской области вынесли 56,7 тысячи постановлений, по которым было ограничено право выезда должников за границы страны. Жители региона накопили долги по кредитам, алиментам, штрафам, не оплатили вовремя услуги ЖКХ. Между тем только 13 
23 октября 2018, 01:06
В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»

В понедельник, 22 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:20 56-летний мужчина ехал на Ford Focus по улице Енисейской в направлении Ташкентского переулка. По пути автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
23 октября 2018, 12:18
В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию 
23 октября 2018, 11:59
49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре

49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре

Сообщение о крупном пожаре на улице Братьев Коростелевых поступило на пульт оперативного дежурного в начале шестого утра. На место ЧП оперативно были направлено пожарное подразделение - 49 человек личного состава на 12 спецмашинах. Выяснилось, что по указанному адресу загорелись сараи, 

21 октября 2018, 04:51
Криминальная драма в Самарской области: мужчина уничтожил дом сестер из-за наследства

Криминальная драма в Самарской области: мужчина уничтожил дом сестер из-за наследства

Суд Безенчукского района рассмотрел уголовное дело 61-летнего мужчины, которого обвиняли в поджоге чужого имущества. Криминальная история началась днем 16 июня, когда мужчина поджег мешок из-под сахара и поролоновую губку и положил их на ватный матрас на диване в кухне. После 
17 октября 2018, 10:10
В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В ночь на понедельник, 15 октября, тушили пожар в одной из квартир на Монгоре в Сызрани. О возгорании стало известно в 3:22, на место событий выехали три спецавтомобиля и 11 сотрудников оперативного ведомства. Оказалось, в одной из квартир дома № 
15 октября 2018, 12:09
Пожар в памятнике культурного наследия в Сызрани попал на видео

Пожар в памятнике культурного наследия в Сызрани попал на видео

Крупный пожар в историческом центре Сызрани попал на видео. О возгорании стало известно в 19:57. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 200 квадратных метров горел деревянный безхозный дом. На месте событий работали 27 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
15 октября 2018, 08:27
Две иномарки столкнулись на перекрестке около гимназии в Сызрани

Две иномарки столкнулись на перекрестке около гимназии в Сызрани

Утром 20 февраля в Сызрани произошла авария с участием двух иномарок. Все случилось около 8:00  на пересечении улиц Кирова и Володарского в районе гимназии. Мужчина на Opel Astra GTC двигался со стороны Некрасовского переулка. Наперерез ему по улице Володарского со 
20 февраля 2018, 10:22
В Самаре 10-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок

В Самаре 10-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок

В Самаре в результате столкновения двух иномарок пострадала 10-летняя девочка. ДТП произошло в воскресенье, 21 января, на улице Пензенской. Около 58-го дома около восьми часов вечера столкнулись «Фольксваген Поло» и «Шевроле Авео». По предварительным данным, 25-летний водитель «Фольксвагена», ехавший от 
22 января 2018, 04:33
В России снова стремительно дорожают машины: комментарии самарских экспертов

В России снова стремительно дорожают машины: комментарии самарских экспертов

Мягкое повышение цен на автомобили началось еще в декабре прошлого года, когда были проиндексированы цены почти у 18 брендов.
«Шкода» второй раз с декабря переписывает ценники. Распоряжение от импортера пришло на днях. Причем этого подъема цен дилеры не ожидали. Рост 

15 января 2018, 08:02
Назван ТОП-10 самых непопулярных иномарок в России в 2017 году

Назван ТОП-10 самых непопулярных иномарок в России в 2017 году

Автомобильные эксперты подвели очередные итоги ушедшего года. Аналитики посчитали продажи иномарок на российском рынке и выяснили, какие зарубежные машины завоевали наименьшую популярность у жителей нашей страны.

На десятом месте антирейтинга расположился FAW Besturn X80. За 2017 год было продано 
9 января 2018, 03:38
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