|
Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду
|
2 августа 2018, 12:59
|
На сутки Портпоселок в Тольятти останется без холодной воды
Со вторника, 31 июля по 1 августа в Портпоселке Тольятти отключат холодную воду в домах на улицах Комзина, Инженерной, Морской, Набережной и Комсомольском шоссе. В эти сутки коммунальщики будут проводить промывку магистральных водопроводов. После того как холодное водоснабжение снова восстановится, …
|
30 июля 2018, 01:09
|
В Самаре в очередной раз отключат горячую воду
|
27 июля 2018, 10:17
|
Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней
|
20 июля 2018, 03:41
|
Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре
|
21 мая 2018, 07:01
|
Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре
9 мая склон на площади Славы в Самаре в прямом смысле заиграл всеми цветами радуги. В среду там запустили новые фонтаны. 10 каскадных и два сухих гидротехнических сооружения пока работают в тестовом режиме, сообщает Волга Ньюс.
Как рассказал …
|
10 мая 2018, 08:41
|
Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля
|
5 апреля 2018, 05:39
|
В Самаре официально закрыт сезон фонтанов
1 октября в Самаре завершилась работа городских фонтанов, сообщает мэрия. В течение текущей недели специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" планируют подготовить объекты к консервации. В этом году пробный запуск фонтанов традиционно был приурочен к общегородскому субботнику, который прошел 22 апреля, а уже …
|
2 октября 2017, 04:46