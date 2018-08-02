3
14
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов города, которые последние недели сидели без горячей воды, начали ее возвращать. Речь идет о домах, подключенных от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. С 20 июля там велись ремонтные работы. Специалисты приводили в порядок запорную и регулирующую 

2 августа 2018, 12:59
На сутки Портпоселок в Тольятти останется без холодной воды

На сутки Портпоселок в Тольятти останется без холодной воды

Со вторника, 31 июля по 1 августа в Портпоселке Тольятти отключат холодную воду в домах на улицах Комзина, Инженерной, Морской, Набережной и Комсомольском шоссе. В эти сутки коммунальщики будут проводить промывку магистральных водопроводов. После того как холодное водоснабжение снова восстановится, 
30 июля 2018, 01:09
В Самаре в очередной раз отключат горячую воду

В Самаре в очередной раз отключат горячую воду

В областном центре опять отключат горячую воду. С 30 июля специалисты ЗАО «ПТС» приступят к гидравлическим испытаниям сетей Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В Связи с этим ограничения подачи горячей воды ожидаются в границах  Волжского проспекта – улицы Максима 

27 июля 2018, 10:17
Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

В Самаре завершился первый этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Они проходили с 16 по 20 июля. За это время специалисты зафиксировали 50 повреждений на тепломагистралях. Как отмечает пресс-служба ОАО «ПТС», большинство неисправностей было обнаружено на бывших бесхозных сетях. Сейчас 

20 июля 2018, 03:41
Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

В Самаре заработали новые фонтаны на склоне площади Славы. В соцсетях появилось видео 
21 мая 2018, 07:01
Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре

Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре

9 мая склон на площади Славы в Самаре в прямом смысле заиграл всеми цветами радуги. В среду там запустили новые фонтаны. 10 каскадных и два сухих гидротехнических сооружения пока работают в тестовом режиме, сообщает Волга Ньюс.

Как рассказал 
10 мая 2018, 08:41
Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля

Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля

Уже 21 апреля в Самаре проведут пробный запуск всех городских фонтанов. Напомним, в этот день в областной столице состоится общегородской субботник. Планируется, что в постоянном режиме городские фонтаны начнут работать с 1 мая. Всего в этом году в областном центре 

5 апреля 2018, 05:39
В Самаре официально закрыт сезон фонтанов

В Самаре официально закрыт сезон фонтанов

1 октября в Самаре завершилась работа городских фонтанов, сообщает мэрия. В течение текущей недели специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" планируют подготовить объекты к консервации. В этом году пробный запуск фонтанов традиционно был приурочен к общегородскому субботнику, который прошел 22 апреля, а уже 

2 октября 2017, 04:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх