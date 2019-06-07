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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В четверг, 6 июня, был опубликован календарь Российской Премьер-лиги на новый сезон. Чемпионат стартует 14 июля, а завершится - 17 мая следующего года. Известно, что в первом туре самарские «Крылья Советов» сыграют с московским ЦСКА. Матч запланирован на 14 июля, 
7 июня 2019, 02:25
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В четверг, 6 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал ребенок-пешеход. В 14:45 31-летний мужчина ехал на ВАЗ 21723 по проспекту Карла Маркса в направлении Авроры. Внезапно автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном 
7 июня 2019, 01:45
В Тольятти нашли радиоактивную свалку?

В Тольятти нашли радиоактивную свалку?

Сотрудники местной администрации побывали на свалке в Автозаводском районе Тольятти, расположенной напротив 1-3 вставок «АВТОВАЗа». Проверка была устроена после жалоб горожан, которые беспокоились, не превышен ли там радиоактивный фон. Замеры проводили представители МБОУ ФПО «Курсы ГО г.о.Тольятти». Они использовали учебный 
7 июня 2019, 01:17
В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики 
7 июня 2019, 12:52
«Artik & Asti», салют и Куйбышева снова станет пешеходной: как в Самаре пройдет День России

«Artik & Asti», салют и Куйбышева снова станет пешеходной: как в Самаре пройдет День России

12 июня - День России и официальный выходной. В Самарской области праздничные мероприятия начнутся в 10 утра. Центром притяжения в это время станет улица Куйбышева. Ее сделают пешеходной. Будут бесплатно работать все музеи. Впервые в Самаре пройдет масштабный городской Квест 
7 июня 2019, 11:28
Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре

Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре

В новом сезоне Российской премьер-лиги домашние матчи Футбольного клуба «Оренбург» будут проводиться на стадионе в Самаре. Об этом рассказал спортивный директор высшего дивизиона Виктор Пышкин. По его словам, причиной переноса игр в столицу 63-го региона стало то, что стадион клуба 
7 июня 2019, 08:51
Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»

Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»

В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что 
6 июня 2019, 04:42
Православные отмечают Вознесение Господне

Православные отмечают Вознесение Господне

Сегодня у православных верующих большой праздник - один из двенадцати главных - называется Вознесение Господне. Он посвящен памяти о последнем дне земной жизни Иисуса Христа и отмечается на 40-й день после Пасхи, а также все последующие 9 дней.

Цифра 40 в 

6 июня 2019, 11:58
«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал, что клуб собирается предложить новый контракт полузащитнику Александру Самедову.
 
- Что касается будущего Самедова, то мы очень хотим, чтобы он остался в команде. Но мы не могли ему предложить контракт, потому что 
4 июня 2019, 10:09
В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

Блогер Ольга Шелест рассказала про праздник в самарском пансионате для детей-инвалидов.

"Они живут за высоким забором, вся их жизнь проходит, как правило, в четырех стенах, одной комнаты, максимум - двух. Эти дети признаны государством недееспособными, а потому живут без 
3 июня 2019, 07:03
«ТЕРРА» поздравляет с Днем защиты детей!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем защиты детей!

Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет всех самарцев с началом лета и Днем защиты детей. Пусть каждый новый день в их жизни будет радостным и интересным. А родителям желаем быть добрыми, чуткими и терпеливыми. 
1 июня 2019, 11:34
Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива

Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива

Союз российских пивоваров подверг резкой критике итоги мониторинга светлого нефильтрованного пива, проведенного автономной НКО «Российская система качества» по заказу правительства. Эта организация не может давать экспертное заключение о соответствии продукции нормативным требованиям, утверждают пивовары. «Отсутствие у сотрудников Роскачества профессиональных знаний 
14 июня 2018, 02:23
Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.

Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. 

13 июня 2018, 01:58
Минфин не одобрил введение акцизных марок для пива

Минфин не одобрил введение акцизных марок для пива

В Министерстве финансов полагают, что введение акцизных марок для пива и пивных напитков повлечет заметное удорожание этой продукции. По словам замминистра, поднимутся расходы производителей пивоваренной продукции, в частности на покупку автоматов для нанесения маркировки, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию 

21 августа 2017, 10:05
Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток

Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток

Стоимость пива в текущем году может заметно подняться по причине неурожая ячменя в ведущих странах-экспортерах. При этом в нашей стране на стоимость пенного напитка окажет влияние прежде всего госрегулирование, полагают эксперты.
Как поясняют специалисты, низкий урожай негативно скажется на всех 

17 августа 2017, 02:10
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