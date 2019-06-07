|
В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
|
7 июня 2019, 02:25
|
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
|
7 июня 2019, 01:45
|
В Тольятти нашли радиоактивную свалку?
Сотрудники местной администрации побывали на свалке в Автозаводском районе Тольятти, расположенной напротив 1-3 вставок «АВТОВАЗа». Проверка была устроена после жалоб горожан, которые беспокоились, не превышен ли там радиоактивный фон. Замеры проводили представители МБОУ ФПО «Курсы ГО г.о.Тольятти». Они использовали учебный …
|
7 июня 2019, 01:17
|
В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку
Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики …
|
7 июня 2019, 12:52
|
«Artik & Asti», салют и Куйбышева снова станет пешеходной: как в Самаре пройдет День России
|
7 июня 2019, 11:28
|
Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре
|
7 июня 2019, 08:51
|
Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»
В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что …
|
6 июня 2019, 04:42
|
Православные отмечают Вознесение Господне
|
6 июня 2019, 11:58
|
«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым
|
4 июня 2019, 10:09
|
В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов
|
3 июня 2019, 07:03
|
«ТЕРРА» поздравляет с Днем защиты детей!
|
1 июня 2019, 11:34
|
Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива
Союз российских пивоваров подверг резкой критике итоги мониторинга светлого нефильтрованного пива, проведенного автономной НКО «Российская система качества» по заказу правительства. Эта организация не может давать экспертное заключение о соответствии продукции нормативным требованиям, утверждают пивовары. «Отсутствие у сотрудников Роскачества профессиональных знаний …
|
14 июня 2018, 02:23
|
Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества
Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.
Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. …
|
13 июня 2018, 01:58
|
Минфин не одобрил введение акцизных марок для пива
В Министерстве финансов полагают, что введение акцизных марок для пива и пивных напитков повлечет заметное удорожание этой продукции. По словам замминистра, поднимутся расходы производителей пивоваренной продукции, в частности на покупку автоматов для нанесения маркировки, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию …
|
21 августа 2017, 10:05
|
Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток
|
17 августа 2017, 02:10
Мы Вам перезвоним!