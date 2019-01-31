|
В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской
|
31 января 2019, 01:59
|
В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей
|
31 января 2019, 01:18
|
В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»
|
31 января 2019, 12:59
|
Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины
|
31 января 2019, 12:21
|
В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой
|
28 января 2019, 04:11
|
В Самаре изменили правила парковки у драмтеатра
|
25 января 2019, 03:34
|
Где сделают платные парковки в Самаре
Городские власти собираются сделать парковку на нескольких улицах Самары платной. Сейчас у чиновников уже есть учрежденный список. Известно, что общее количество мест для машин составит 3790. Под коммерческие парковки отведут несколько площадей.
Например, около Драмтеатра выделят отрезок земли размером …
|
11 июля 2018, 02:30
|
Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?
Парковка автомобилей в историческом центре Самары теперь чревата неприятными последствиями: их почти отовсюду увозят эвакуаторы. В ГИБДД официально ситуацию не комментируют. Неофициально подтверждают, что мера это временная, и рекомендуют оставлять машины только на специально отведенных площадках, таких как, например, у …
|
26 июня 2018, 04:27
Мы Вам перезвоним!