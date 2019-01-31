Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины … Исчезновение и гибель жительницы Самарской области расследовали сотрудники полиции. В дежурную часть муниципального управления МВД России «Сызранское» обратились родственники 33-летней женщины. Они рассказали, что дама уже несколько дней не выходит с ними на связь. Но при разговоре с сожителем и