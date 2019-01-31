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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

На 10 дней «задержится» за решеткой житель Самарской области, который задолжал своим детям крупную сумму. История началась с того, что судебные приставы из Приволжского района завели два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание дочерей с местного жителя. Нерадивый отец 
31 января 2019, 01:18
В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 30 января, в областной столице под колеса иномарки попали сразу два пешехода. Авария случилась в 15:30. 31-летний водитель Lexus ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Московской. По предварительной информации, напротив дома № 17 по улице Мичурина автомобилист 
31 января 2019, 12:59
Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Исчезновение и гибель жительницы Самарской области расследовали сотрудники полиции. В дежурную часть муниципального управления МВД России «Сызранское» обратились родственники 33-летней женщины. Они рассказали, что дама уже несколько дней не выходит с ними на связь. Но при разговоре с сожителем и 
31 января 2019, 12:21
В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

Со вторника, 29 января, на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Северо-Восточной магистрали запретят остановку и стоянку машин в ночное время с 22:00 до 7:00. На это пошли, чтобы более эффективно убирать снег и повысить пропускную способность автомобильной дороги. Ограничение 
28 января 2019, 04:11
В Самаре изменили правила парковки у драмтеатра

В Самаре изменили правила парковки у драмтеатра

В Самаре изменились правила парковки на улице Фрунзе. Речь идет об отрезке между улицами Шостаковича и Вилоновской около театра драмы. Знаки «Стоянка запрещена по четным и нечетным дням» заменили на знаки «Остановка запрещена с 00:00 до 06:00». Это было сделано 

25 января 2019, 03:34
Где сделают платные парковки в Самаре

Где сделают платные парковки в Самаре

Городские власти собираются сделать парковку на нескольких улицах Самары платной. Сейчас у чиновников уже есть учрежденный список. Известно, что общее количество мест для машин составит 3790. Под коммерческие парковки отведут несколько площадей.

Например, около Драмтеатра выделят отрезок земли размером 
11 июля 2018, 02:30
Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?

Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?

Парковка автомобилей в историческом центре Самары теперь чревата неприятными последствиями: их почти отовсюду увозят эвакуаторы. В ГИБДД официально ситуацию не комментируют. Неофициально подтверждают, что мера это временная, и рекомендуют оставлять машины только на специально отведенных площадках, таких как, например, у 

26 июня 2018, 04:27
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