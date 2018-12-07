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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Городские власти озвучили результаты мониторинга работы общественного транспорта в Красноглинском районе. Напомним, что во втором полугодии мониторинг проводился трижды, в том числе с 22 по 29 ноября, в ежедневном режиме с 06:00 до 24:00. По направлению в город - с 
7 декабря 2018, 01:09
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

В ночь на пятницу, 7 декабря, в областной столице восстановили водоснабжение семи домов в Октябрьском районе. Напомним, что из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, в них не было холодной воды с 5 декабря. Поврежденный участок водовода при 
7 декабря 2018, 12:48
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

В пятницу, 7 декабря, представители экстренных служб выехали на проспект Металлургов в Самаре. В 10:05 поступил сигнал о ЧП в девятиэтажном доме. По предварительным данным, во время приготовления пищи в помещении на втором этаже здания произошел хлопок, ударом были выбиты 
7 декабря 2018, 12:09
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

На стадионе «Самара Арена» полным ходом идет подготовка к игре 17-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом». Матч запланирован на 8 декабря и стартует в 13:30. Он будет заключительным в этом году для самарских «Крыльев Советов». В тренировках команды участвуют все 
6 декабря 2018, 03:36
Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра-Дубрава, затем выезжать на Ракитовское 
6 декабря 2018, 08:41
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор

На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор

Еще на одном аварийном перекрестке Самары - на пересечении улицы Каховской с проспектом Юных Пионеров появился светофор. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательнее и следить за дорогой.

Как пояснили представители компании «Дорсигнал», перекресток сделали регулируемым по многочисленным 
5 июля 2018, 10:32
Открыто движение по Кировскому мосту в Самаре

Открыто движение по Кировскому мосту в Самаре

Движение автотранспорта по мостовому переходу "Кировский" началось ровно в полдень 10 октября. Вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным запускать долгожданный объект приехал министр транспорта России Максим Соколов. Открытие состоялось благодаря финансовой помощи из федерального бюджета. Еще одного южного выезда 

10 октября 2014, 05:43
В Самаре из-за ремонта водовода закрыто движение по ул. Горького

В Самаре из-за ремонта водовода закрыто движение по ул. Горького

О закрытии движения по улице Максима Горького между ул. Венцека и Пионерской написал в своем аккаунте в Twitter замначальника технического отдела МП Самары "ГАТИ по благоустройству" Александр Филатов. Это связано с ремонтом водовода на данном участке города.
18 марта 2014, 04:22
В Самаре из-за аварии на ул. Льва Толстого изменилась схема движения автобусов

В Самаре из-за аварии на ул. Льва Толстого изменилась схема движения автобусов

Как уже сообщала «ТЕРРА», сегодня, 21 февраля, около шести часов утра в Самаре произошел прорыв водопровода на улице Льва Толстого. Из-за аварии от водоснабжения отключены четыре административных здания. По этой причине движение автотранспорта на участке между улицами Фрунзе и Куйбышева 

21 февраля 2014, 12:11
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