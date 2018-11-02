Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы Работу ярмарки около музея Алабина в Самаре планируют продлить на две-три недели. По мнению чиновников, такие сезонные рынки - хороший способ снижения уровня цен на овощи и фрукты. При этом, отмечается, что продажи по сравнению с прошлым годом выросли. Напомним, в …