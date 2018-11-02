3 ноября в Самаре начнет работать новая сельскохозяйственная ярмарка. Ее разместят в «Агропарке» на территории стадиона «Самара Арена». Покупателей там будут ждать ежедневно с 8:00 до 19:00.
Напомним, «Агропарк» у стадиона заработал в сентябре. Там может храниться до 12 тысяч тонн продукции. Ежегодный товарооборот оценивается примерно в 300 тысяч тонн.
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Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу
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16 октября 2018, 04:42
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Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»
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Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы
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