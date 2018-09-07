Две сельхозярмарки откроются в Самаре В этом году в Самаре будут работать две сельскохозяйственные ярмарки. Одна из них откроется в Промышленном районе на улице Физкультурной, перед Дворцом спорта Авиационного завода. Она будет действовать с 17 августа до 28 октября. Вторая расположится в Ленинском районе на …