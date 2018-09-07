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В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина
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7 сентября 2018, 05:00
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В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода
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7 сентября 2018, 04:23
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Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет
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7 сентября 2018, 02:38
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В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку
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7 сентября 2018, 02:32
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Две сельхозярмарки откроются в Самаре
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8 августа 2018, 09:01
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Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ
Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
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6 августа 2018, 04:58
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«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать
Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
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30 июля 2018, 05:34
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90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 12:17
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В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»
В Самарской области стартовала акция «Первоцвет». Пресекать незаконную торговлю подснежниками будут полиция и представители муниципалитетов. Прежде всего, они обратят внимание на дороги у лесных массивов, где из года в год появляются подростки с букетиками. Неприятности могут ожидать и пенсионеров, реализующих …
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14 мая 2018, 08:00
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Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы
В Министерстве сельского хозяйства РФ предлагают страховать фермеров от затяжных дождей во время уборки урожая, промерзания верхнего слоя почвы и преждевременной зимы. Специалисты ведомства подготовили законопроект о расширении числа страховых случаев господдержки. На данный момент в официальных документах упоминаются такие …
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21 сентября 2017, 02:05
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Расходы фермеров на рекламу планируют компенсировать из бюджета
Российские фермеры могут получить средства из федерального бюджета для продвижения произведенных ими продуктов питания на рынок. Такая новелла появилась в проекте постановления правительства, подготовленного Минсельхозом. Согласно документу, аграриям будут возвращать почти половину всех средств, потраченных на увеличение присутствия их товара …
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31 августа 2017, 01:05
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Коровьи деньги: Женщина-фермер получила грант в 5 млн рублей на скот, но потратила его на себя
Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Хворостянки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году, будучи главой фермерского хозяйства, предпринимательница подала заявку на грант для развития животноводческой фермы.
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24 мая 2017, 09:29