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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина

В четверг, 6  сентября, рано утром в Самаре столкнулись две иномарки. 31-летний водитель ехал на машине Kia по улице Красноармейской в сторону Урицкого. Когда парень выполнял разворот, он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой Kia, которая ехала в 
7 сентября 2018, 05:00
В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

До понедельника, 10 сентября, в Самарской области установится теплая, солнечная погода без осадков. В ночь на субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, будет дуть неустойчивый слабый ветер, температура воздуха составит + 6-11 градусов. В дневные часы ветер сменится на 
7 сентября 2018, 04:23
Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также 

7 сентября 2018, 02:38
В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В четверг, 6 сентября, 40-летний водитель автобуса Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту № 210, ехал по проспекту Кирова в сторону улицы Победы. В районе дома № 56  по проспекту Кирова, напротив торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» шофер маршрутки сбил 78-летнюю 
7 сентября 2018, 02:32
Две сельхозярмарки откроются в Самаре

Две сельхозярмарки откроются в Самаре

В этом году в Самаре будут работать две сельскохозяйственные ярмарки. Одна из них откроется в Промышленном районе на улице Физкультурной, перед Дворцом спорта Авиационного завода. Она будет действовать с 17 августа до 28 октября. Вторая расположится в Ленинском районе на 
8 августа 2018, 09:01
Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
 
«Настоящее постановление вступает в 
6 августа 2018, 04:58
«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать

«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать

Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
30 июля 2018, 05:34
90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

С 14 июня болельщики выпили 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок лимонада и минералки на фан-фесте в Самаре. Такие цифры озвучил руководитель департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов. Причем, к 7 июля эти показатели 

9 июля 2018, 12:17
В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»

В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»

В Самарской области стартовала акция «Первоцвет». Пресекать незаконную торговлю подснежниками будут полиция и представители муниципалитетов. Прежде всего, они обратят внимание на дороги у лесных массивов, где из года в год появляются подростки с букетиками. Неприятности могут ожидать и пенсионеров, реализующих 

14 мая 2018, 08:00
Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы

Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы

В Министерстве сельского хозяйства РФ предлагают страховать фермеров от затяжных дождей во время уборки урожая, промерзания верхнего слоя почвы и преждевременной зимы. Специалисты ведомства подготовили законопроект о расширении числа страховых случаев господдержки. На данный момент в официальных документах упоминаются такие 

21 сентября 2017, 02:05
Расходы фермеров на рекламу планируют компенсировать из бюджета

Расходы фермеров на рекламу планируют компенсировать из бюджета

Российские фермеры могут получить средства из федерального бюджета для продвижения произведенных ими продуктов питания на рынок. Такая новелла появилась в проекте постановления правительства, подготовленного Минсельхозом. Согласно документу, аграриям будут возвращать почти половину всех средств, потраченных на увеличение присутствия их товара 

31 августа 2017, 01:05
Коровьи деньги: Женщина-фермер получила грант в 5 млн рублей на скот, но потратила его на себя

Коровьи деньги: Женщина-фермер получила грант в 5 млн рублей на скот, но потратила его на себя

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Хворостянки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году, будучи главой фермерского хозяйства, предпринимательница подала заявку на грант для развития животноводческой фермы.
По бизнес-плану, женщина собиралась купить 100 

24 мая 2017, 09:29
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