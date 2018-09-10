Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области будут подведены 12 сентября. Именно на эту дату назначено заседание регионального Избиркома, сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».
Напомним, выборы губернатора прошли в Единый день голосования, 9 сентября. По состоянию на 08:24 10 сентября картина следующая: лидирует действующий глава региона Дмитрий Азаров с 72,70% голосов. На втором месте Алексей Лескин от КПРФ – 9,98%, третьим стал кандидат от ЛДПР Александр Степанов – 5,72%. 4,02% избирателей проголосовали за кандидата от «Коммунистов России» Виталия Кирсанова, 2,59% за справоросса Михаила Маряхина и 2,56% за Галину Баранову от «Партии пенсионеров».
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