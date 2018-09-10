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Материалы по теме:

23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи

23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи

Совсем скоро в областной столице открывается храм на набережной у монумента Ладья. 23 сентября в 09:00 в Софийском соборе пройдет первое богослужение. Литургию возглавит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы у памятника князю Владимиру состоится концерт духовной музыки. Напомним, 
10 сентября 2018, 11:57
Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области

Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области

По предварительным итогам голосования после обработки 100% бюллетеней по выборам депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158 побеждает Александр Хинштейн. Явка по избирательному округу составила 44,5%. Голоса 56,98% избирателей набрал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отрыв от следующего кандидата 
10 сентября 2018, 11:03
В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы Самара - Москва - Самара. Планируется, что полеты в этом направлении начнутся с 29 октября, билеты уже можно приобрести в кассах. По информации пресс-службы авиакомпании, рейсы из Самары будут выполняться по понедельникам в 07:00, а 
10 сентября 2018, 10:39
Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить

Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить

В областной столице могут возродить организационный комитет «Культурная Самара». Напомним, что общественный комитет при горадминистрации в  2012-2015 годах решал вопросы установки в  городе скульптур и различных арт-объектов. В состав  «Культурной Самары» входили историки, краеведы, писатели, деятели культуры и искусства. По 
10 сентября 2018, 10:16
На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

В настоящий момент на выборах депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва и Думы городского округа Сызрань VII созыва по партийным спискам лидирует КПРФ. По результатам обработки бюллетеней в Тольятти, по данным на 06:01 понедельника, 10 сентября, КПРФ 
10 сентября 2018, 08:32
Последние данные по губернаторским выборам в Самарской области: Дмитрий Азаров набирает более 73% голосов

Последние данные по губернаторским выборам в Самарской области: Дмитрий Азаров набирает более 73% голосов

Всю ночь на понедельник, 10 сентября, продолжалась работа по подсчетам голосов на выборах, которые прошли в Самарской области. По состоянию на 04:43 итоги голосования выглядят следующим образом:

Дмитрий Азаров («Единая Россия») - 73,38%;

Алексей Лескин (КПРФ) - 9,78%;

Александр Степанов (ЛДПР) - 5,62%;

Виталий 

10 сентября 2018, 06:39
Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.

Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали 
9 сентября 2018, 10:31
Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

Поздравляем: «Мисс бикини» по версии DFM стала Татьяна Соколова

На сайте trkterra.ru завершился конкурс «Мисс Бикини», который проводила радиостанция DFM. В качестве претенденток на победу выступили почти три десятка красоток, приславших свои фотографии.

Голосование шло три недели. Борьба получилась жаркой. Особенно упорной она получилась между двумя главными претендентками 
31 августа 2018, 02:30
Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Прошла итоговая пресс-конференция, в рамках которой были подведены итоги работы Минстроя России в текущем году.

В своем выступлении министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал, что в 2017 году Минстрой ожидает более 1 миллиона ипотечных кредитов на сумму, близкую к 

19 декабря 2017, 05:28
В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
Раскрыто 

13 января 2017, 04:46
Самарские банки подвели итоги работы в августе

Самарские банки подвели итоги работы в августе

Депозиты продолжают пользоваться популярностью у населения. Объемы средств на вкладах физлиц нарастили 5 из 9 финансовых учреждений региона.
На первом месте "АктивКапитал Банк" с показателем в 20 миллиардов рублей, на второй строчке "Газбанк" с 18 миллиардами, на третьей позиции "Кошелев-Банк" 

15 сентября 2016, 02:04
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