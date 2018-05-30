Октябрьск выиграл грант в 80 миллионов рублей. Он получил эти деньги, став одним из победителей всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Октябрьск вышел на состязание с проектом реконструкции пляжа. По мнению его авторов, это не только позволит жителям заниматься активным отдыхом, но и значительно улучшит вид поселения, который открывается с Волги.
В конкурсе приняли участие 82 региона страны, представившие 198 проектов. Грантов удостоились 60 малых городов и 20 исторических поселений.
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