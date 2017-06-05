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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Сергея Рубакова отправили под домашний арест

Сергея Рубакова отправили под домашний арест

Руководитель городского департамента строительства Сергей Рубаков проведет под домашним арестом два месяца. В понедельник, 5 июня, Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следствия. 

Как уже сообщала «ТЕРРА», в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 
5 июня 2017, 04:08
30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

В Самаре ежедневно штрафуют около трех десятков водителей, чьи автомобили сильно затонированы. С начала года на любителей темных стекол составлено более 2000 административных протоколов. В одном из таких рейдов ГИБДД побывала наша съемочная группа.

С приходом лета число водителей, 
5 июня 2017, 01:38
Самарского чиновника взяли за взятку

Самарского чиновника взяли за взятку

Сегодня днем Самарский районный суд рассмотрит ходатайство следственного комитета о домашнем аресте главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 миллионов рублей. Это был «оперативный 

5 июня 2017, 12:41
Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано 

3 июня 2017, 03:59
Региональное УФАС пригрозило главе Самары санкциями за бездействие

Региональное УФАС пригрозило главе Самары санкциями за бездействие

Антимонопольщики выяснили, что городские власти неэффективно борются с незаконной рекламой. По данным ведомства, в 2016 году Департамент городского хозяйства и экологии не организовал демонтаж 282 конструкций, которые были установлены с нарушением закона. Речь идёт об объектах, которые размещены в черте 

1 июня 2017, 03:56
Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка

Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка

Речь идет о капитане полиции Ирине Маланчук. По версии следствия, она поленилась тщательно проверить сообщение об избиении трехлетней девочки. И через несколько недель, в январе 2016 года, малышку забили до смерти. В ноябре служители Фемиды приговорил ее отчима Харитона Горячкина 

26 мая 2017, 07:29
Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь

Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь

В Железнодорожном районе Самары полицейские задержали подозрительного мужчину, который прятал под курткой пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 512 грамм.
Задержанный заявил полицейским, что сверток нашел случайно. А понял, что находка в пакете - наркотик, решил 

16 мая 2017, 04:06
Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Суд Железнодорожного района приговорил нерадивую мать к 5 суткам административного ареста. Самарчанка задолжала по алиментам детям, оставшимся на попечении у ее старшей сестры, 600 000 рублей.
Платить женщина не торопилась. Сначала приставы составили на нее административный протокол. Далее суд назначил 

11 мая 2017, 04:15
Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором 

3 мая 2017, 06:12
Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход

Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход

Доход главы Самары Олега Фурсова за год вырос почти на 700 тысяч рублей. Если в 2015-м он заработал чуть более 3,5 миллионов, то в 2016-м 4 миллиона 223 тысячи. Такие данные содержатся в опубликованной на сайте мэрии декларации. Кроме того 

3 мая 2017, 12:07
Отчет Главы Самары

Отчет Главы Самары

Реконструкция площади Куйбышева и Струковского сада завершится до конца текущего года. На эти цели из областного и городского бюджетов выделяется более 700 млн. рублей. О планах на текущий год и об итогах прошедшего перед депутатами гордумы отчитался глава Самары Олег 

27 апреля 2017, 10:34
Прекращено дело в отношении руководителя самарского стройдепартамента Сергея Рубакова

Прекращено дело в отношении руководителя самарского стройдепартамента Сергея Рубакова

Дело в отношении главы департамента строительства и архитектуры Самары Сергея Рубакова (на фото) прекращено. Эта информация размещена на официальном сайте мэрии. Напомним, поводом для разбирательства стала ссора соседей, имеющих определенный вес в столице региона. Директор ПЖРТ Промышленного района Анатолий Штейнберг 

5 декабря 2012, 12:02
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