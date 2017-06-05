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Сергея Рубакова отправили под домашний арест
Руководитель городского департамента строительства Сергей Рубаков проведет под домашним арестом два месяца. В понедельник, 5 июня, Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следствия.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении …
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5 июня 2017, 04:08
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30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол
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5 июня 2017, 01:38
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Самарского чиновника взяли за взятку
Сегодня днем Самарский районный суд рассмотрит ходатайство следственного комитета о домашнем аресте главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 миллионов рублей. Это был «оперативный …
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5 июня 2017, 12:41
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Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается
Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано …
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3 июня 2017, 03:59
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Региональное УФАС пригрозило главе Самары санкциями за бездействие
Антимонопольщики выяснили, что городские власти неэффективно борются с незаконной рекламой. По данным ведомства, в 2016 году Департамент городского хозяйства и экологии не организовал демонтаж 282 конструкций, которые были установлены с нарушением закона. Речь идёт об объектах, которые размещены в черте …
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1 июня 2017, 03:56
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Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка
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26 мая 2017, 07:29
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Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь
В Железнодорожном районе Самары полицейские задержали подозрительного мужчину, который прятал под курткой пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 512 грамм.
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16 мая 2017, 04:06
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Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям
Суд Железнодорожного района приговорил нерадивую мать к 5 суткам административного ареста. Самарчанка задолжала по алиментам детям, оставшимся на попечении у ее старшей сестры, 600 000 рублей.
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11 мая 2017, 04:15
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Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности
Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором …
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3 мая 2017, 06:12
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Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход
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3 мая 2017, 12:07
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Отчет Главы Самары
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27 апреля 2017, 10:34
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Прекращено дело в отношении руководителя самарского стройдепартамента Сергея Рубакова
Дело в отношении главы департамента строительства и архитектуры Самары Сергея Рубакова (на фото) прекращено. Эта информация размещена на официальном сайте мэрии. Напомним, поводом для разбирательства стала ссора соседей, имеющих определенный вес в столице региона. Директор ПЖРТ Промышленного района Анатолий Штейнберг …
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5 декабря 2012, 12:02