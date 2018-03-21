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Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре
В Самару 20 марта с рабочим визитом приехала первый заместитель председателя российского правительства Ольга Голодец. Она побывала в учреждениях образования, здравоохранения и культуры и обсудила с руководством 63-го региона наиболее значимые проблемы социальной сферы.
Уникальный образовательный комплекс - школа в …
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21 марта 2018, 11:51
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Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 06:25
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Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 05:37
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Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару
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20 марта 2018, 03:00
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Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре
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7 марта 2018, 12:19
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Прощание с Вячеславом Гвоздковым состоится 23 января
В Самаре во вторник, 23 января, состоится прощание с Вячеславом Гвоздковым. Как уже сообшала «ТЕРРА», известный театральный режиссер, поставивший более 150 спектаклей, гендиректор Самарского театра драмы имени Горького скоропостижно скончался 21 января в возрасте 70 лет.
«Гражданская панихида состоится …
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22 января 2018, 10:07
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Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР
Сотрудники новокуйбышевского театра "Грань" обратились через соцсеть "ВКонтакте" к жителям Самарской области за помощью. Творческая студия ищет для нового спектакля предметы старины. "У всех с советских времён где-то глубоко на дачах или далеко в шкафах наверняка ещё остались старые …
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24 октября 2017, 09:09
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Утрата: не стало Веры Гребёнкиной
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19 октября 2017, 08:05
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В Самаре представили проект реконструкции Фабрики-кухни на 45 млн рублей
Самару посетил директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо. В четверг, 5 марта, он осмотрел несколько объектов культурного наследия в городе. В частности, побывал в здании Фабрики-кухни. Ему представили предварительный проект реконструкции архитектурного памятника. Работу …
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6 марта 2015, 10:53
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Минкульт России потратит 66 млн рублей на реставрацию Покровского собора в Самаре
Министерство культуры России объявило конкурс на право заключения госконтракта на проведение ремонтно-реставрационных работ в самарском Покровском соборе по адресу: улица Ленинская, 77. Цена контракта - 66 миллионов рублей. Работы необходимо выполнить до сентября 2016 года. Заявки на участие в конкурсе …
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20 декабря 2013, 05:01
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Самарский Буратино признан лучшей детской скульптурой года в России
Самарский Буратино признан лучшей детской скульптурой года в России. Ее автор Степан Карслян стал победителем премии «Звездный мост» в области аудиовизуальных искусств для детей и юношества. Премия присуждается лучшим представителям профессии на основании результатов голосования художественного и президентского советов. Проект …
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22 ноября 2013, 12:19
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Из-за тумана прилетающие в аэропорт «Курумоч» рейсы задерживаются
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15 ноября 2013, 12:09