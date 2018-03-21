Плохая видимость не позволяет принимать самолеты. Пока речь идет о двух рейсах из Москвы и по одному из Перми, Уфы и Чебоксар. Из-за этого сместился график визита заместителя министра культуры России Григория Ивлиева, он должен прибыть в Самару на одном …