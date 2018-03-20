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Материалы по теме:

Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах

Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах

В России продолжают подводить итоги выборов президента России. И хотя результат уже очевиден, с огромным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, в некоторых регионах возникли проблемы. Сегодня Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что результаты выборов отменены на 7 избирательных участках, 

20 марта 2018, 06:28
Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре во вторник, 20 марта, в торжественной церемонии открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя» приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк 

20 марта 2018, 06:25
«Русское Радио» - радио большой страны!

«Русское Радио» - радио большой страны!

Сегодня по всей России стартовала масштабная имиджевая рекламная кампания самой популярной русскоязычной радиостанции 
20 марта 2018, 07:00
Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка 

20 марта 2018, 05:47
Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару

Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару

В Самару с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она вместе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым осмотрела самую большую школу России в Южном Городе, передает корреспондент ТРК "ТЕРРА".

«В школе на 1500 мест - пять спортивных 

20 марта 2018, 03:00
Волга вскроется в Самаре позднее

Волга вскроется в Самаре позднее

Из-за особенностей погоды в начале 2018 года Волга в районе Самары вскроется на неделю позже, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Полноценный ледоход на реке ожидается в начале апреля. Как 
20 марта 2018, 02:36
Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

18 марта жители Самарской области выбирают президента России. В числе первых  свой голос отдал врио губернатора Дмитрий Азаров. Он пришел на участок, расположенный в школе №132. Опустив бюллетень в урну, глава региона пообщался с журналистами.

- Только реализовав избирательное право, граждане 

18 марта 2018, 11:54
Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.

Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах 

14 марта 2018, 05:24
На матчи ЧМ-2018 в Самаре ожидают более 500 тысяч гостей

На матчи ЧМ-2018 в Самаре ожидают более 500 тысяч гостей

До старта ЧМ-2018 года осталось менее пяти месяцев. Безопасность транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа и, в частности, Самарской области, в столице 63 региона 19 января обсудили участники совещания, на которое прибыли полпред президента России в ПФО Михаил Бабич, глава федерального 

22 января 2018, 08:01
Михаил Бабич представил в Самаре нового главу областного Арбитражного суда

Михаил Бабич представил в Самаре нового главу областного Арбитражного суда

В Самаре полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич представил нового председателя Арбитражного суда Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», на этот пост назначен Александр Ефанов, ранее он возглавлял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре – сейчас это 
19 января 2018, 05:23
Бабич и Азаров посетили православный институт и «Жигулевскую долину» в Тольятти

Бабич и Азаров посетили православный институт и «Жигулевскую долину» в Тольятти

В четверг, 18 января, в Самарскую область приехал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Накануне он и глава региона Дмитрий Азаров побывали в Тольятти. Сначала они посетили Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского. По 

19 января 2018, 10:41
Названы сроки перехода российских школ на двухсменное обучение

Названы сроки перехода российских школ на двухсменное обучение

Проблема третьей смены в российских школах будет решена в течение трех лет с помощью программы строительства новых учебных заведений. Так заявила сегодня вице-премьер правительства Ольга Голодец.
По ее словам, проблема третьей смены в средних учебных заведениях состоит в том, что 

4 октября 2017, 05:05
В 2017 году в каждой школе России появится детский хор

В 2017 году в каждой школе России появится детский хор

Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. По ее словам, учреждениям разрешат иметь в штате собственного руководителя коллектива и концертмейстера – все это будет закреплено в нормативных документах системы общего образования. Кроме того, чиновник поддержала идею проведения всероссийского творческого 

20 ноября 2016, 07:15
«Мать и дитя» вложит в самарский госпиталь 3,5 млрд рублей

«Мать и дитя» вложит в самарский госпиталь 3,5 млрд рублей

Сегодня в Самаре в районе Радиоцентра заложили первый камень на месте будущего перинатального центра. В церемонии принял участие полномочный представитель президента России Михаил Бабич. Во сколько строительство объекта обойдется частному инвестору и что изменится для жителей губернии после его появления?

В 

23 июня 2016, 06:00
В Самаре построят новый клинический госпиталь

В Самаре построят новый клинический госпиталь "Мать и дитя"

В Самаре, в районе радиоцентра, построят новый клинический госпиталь "Мать и дитя". В четверг состоится торжественная церемония закладки первого камня. В мероприятии примут участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор 

22 июня 2016, 07:27
Самара может стать одним из ведущих медицинских кластеров России

Самара может стать одним из ведущих медицинских кластеров России

Самара может стать одним из ведущих медицинских кластеров России - такое заявление сделала заместитель председателя правительства страны Ольга Голодец во время посещения "Медицинской компании ИДК".

Напомним, частная клиника вошла в состав крупнейшего в стране холдинга, специализирующегося на оказании медуслуг, "Мать и 

16 мая 2013, 09:11
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