Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей в любительской ночной лиге Самары. Репортаж с площадки за колючей проволокой – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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В Самаре пройдет бой за титул чемпиона мира по кикбоксингу
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26 января 2017, 10:33
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Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте
Американская компания Netflix заплатила $5 миллионов за право на демонстрацию документального фильма под названием «Икар», где рассказывается о допинге в российском спорте. Об этом информируют зарубежные издания. Эта сделка признана одной из наиболее крупных за всю многолетнюю историю документального кино.
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26 января 2017, 10:06
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Ученые рассказали, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть
Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что занятия спортом не всегда оказываются полезными для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Серию экспериментов на лабораторных грызунах провели сотрудники Национального института здоровья.
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20 января 2017, 01:16
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Самарские борцы уступили тольяттинским только в категории 100+
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16 января 2017, 02:07
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Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии
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29 декабря 2016, 03:00
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Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти
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15 декабря 2016, 10:36
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В Самаре судят банду наёмных киллеров
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17 ноября 2016, 10:34
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В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото
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22 октября 2016, 04:54
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В самарской колонии откроют центр принудительных работ
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4 октября 2016, 05:28
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В Самаре хоккеисты ЦСК ВВС не получают зарплату пять месяцев
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25 мая 2016, 05:34
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В Самару снова приедет Владислав Третьяк
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31 марта 2016, 09:55
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В Москве на хоккее 8-летнего мальчика убило шайбой
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18 марта 2016, 12:53