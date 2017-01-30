28 января в спорткомплексе «МТЛ-Арена» пройдет открытый чемпионат Самарской области по кикбоксингу. Бой за титул чемпиона мира в этом виде спорта в столице нашей губернии состоится впервые. Россию будет представлять самарский спортсмен.

К субботней битве в «МТЛ-Арене» за титул чемпиона мира …