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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2018г 
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Предполагаемый район поиска 
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В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

Вчера, 25 мая, в 36 государствах Европы праздновали «День соседей». Цель праздника – познакомить и сдружить людей, живущих рядом.

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Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани

Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани

В ночь с 24 на 25 мая в Самарской области произошло убийство. Все случилось в доме на улице Звездной в Сызрани. Проживавшие вместе отец и сын что-то не поделили. В какой-то момент 61-летний мужчина взял охотничье ружье и выстрелил из 
25 мая 2018, 05:34
Перепутала бутылку: В Тольятти бабушка выпила уксус и отправилась в больницу

Перепутала бутылку: В Тольятти бабушка выпила уксус и отправилась в больницу

73-летняя жительница Тольятти, проживающая в Автозаводском районе города, перепутала бутылки с уксусом и по ошибке добавила в пищу из той, где был 70-процентный. Бабушка получила ожоги пищевода и была госпитализирована в тольяттинскую горбольницу, передает Сититраффик.
4 марта 2018, 05:40
В Тольятти двое детей отравились чистящими средствами

В Тольятти двое детей отравились чистящими средствами

На этой неделе в Тольятти сразу двое младенцев попали в больницу в результате отравления бытовой химией. Как сообщает 63.ru, оба случая произошли в Центральном районе, а виной всему была невнимательность родителей. Первый ребенок, которому всего год от роду, выпил 
20 января 2018, 11:06
Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли 
22 декабря 2017, 02:06
Пока родители не смотрят: В Тольятти ребенок наелся «Глицина»

Пока родители не смотрят: В Тольятти ребенок наелся «Глицина»

7-летнему мальчику настолько понравился медпрепарат на вкус, что он решил во много раз увеличить допустимую дозировку.
3 декабря 2017, 01:09
Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Советский районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела ранее судимого Дмитрия Юнгова, который торговал "чудодейственными" таблетками и обещал излечить пенсионеров от всех болезней. Молодого человека обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в прошлом году он ходил по квартирам и предлагал 

9 июня 2017, 03:57
Ученые: создана «умная» таблетка против воспаления

Ученые: создана «умная» таблетка против воспаления

Группа международных исследователей из университетов имени Бен-Гуриона (Израиль) и штата Колорадо (США) объявила о разработке так называемой «умной таблетки».
Препарат обладает уникальной способностью воздействовать исключительно на очаг воспаления без нанесения вреда остальному организму. Лекарство уже успешно прошло ряд клинических испытаний.
25 июля 2015, 12:06
В Великобритании начались испытания таблеток от потери слуха

В Великобритании начались испытания таблеток от потери слуха

Препараты от потери слуха испытывают в больницах Великобритании. Специалисты доказали действенность таблеток на животных.
Также в эксперименте примут участие 50 американских добровольцев.
Суть действия AUT00063 в том, что он воздействует на белок KV3, участвующий в образовании пор в нервных клетках 

19 февраля 2015, 07:25
Австралийские ученые представили противозачаточные таблетки для мужчин

Австралийские ученые представили противозачаточные таблетки для мужчин

350 добровольцев опробовали на себе революционный австралийский препарат оральной контрацепции для сильного пола.
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