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Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью
Уже несколько дней жители поселка Новокашпирский Сызранского района используют лопаты как средство самообороны. Именно с помощью них они защищаются от змей, которые, по словам людей, начали заполонять поселок.
Как передает «КТВ-Луч», чаще всего «ползучих гадов» сельчане видят на …
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27 мая 2018, 11:41
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Две бабушки – 75 и 82 лет – заблудились в лесу под Сызранью
Вчера, 25 мая, спасатели Сызранского ПСО отправились в лесной массив недалеко от села Рамено, где в лесу заблудились пенсионерки - 75 и 82 лет. В поисково-спасательной операции участвовали спасатели, полиция и лесники, передает портал «Волга-Ньюс».
Предполагаемый район поиска …
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26 мая 2018, 04:06
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В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие
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26 мая 2018, 12:44
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Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани
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25 мая 2018, 05:34
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Перепутала бутылку: В Тольятти бабушка выпила уксус и отправилась в больницу
73-летняя жительница Тольятти, проживающая в Автозаводском районе города, перепутала бутылки с уксусом и по ошибке добавила в пищу из той, где был 70-процентный. Бабушка получила ожоги пищевода и была госпитализирована в тольяттинскую горбольницу, передает Сититраффик.
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4 марта 2018, 05:40
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В Тольятти двое детей отравились чистящими средствами
На этой неделе в Тольятти сразу двое младенцев попали в больницу в результате отравления бытовой химией. Как сообщает 63.ru, оба случая произошли в Центральном районе, а виной всему была невнимательность родителей. Первый ребенок, которому всего год от роду, выпил …
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20 января 2018, 11:06
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Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме
Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли …
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22 декабря 2017, 02:06
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Пока родители не смотрят: В Тольятти ребенок наелся «Глицина»
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3 декабря 2017, 01:09
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Самарца судят за продажу чудо-таблеток
Советский районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела ранее судимого Дмитрия Юнгова, который торговал "чудодейственными" таблетками и обещал излечить пенсионеров от всех болезней. Молодого человека обвиняют в мошенничестве.
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9 июня 2017, 03:57
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Ученые: создана «умная» таблетка против воспаления
Группа международных исследователей из университетов имени Бен-Гуриона (Израиль) и штата Колорадо (США) объявила о разработке так называемой «умной таблетки».
Препарат обладает уникальной способностью воздействовать исключительно на очаг воспаления без нанесения вреда остальному организму. Лекарство уже успешно прошло ряд клинических испытаний.
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25 июля 2015, 12:06
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В Великобритании начались испытания таблеток от потери слуха
Препараты от потери слуха испытывают в больницах Великобритании. Специалисты доказали действенность таблеток на животных.
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19 февраля 2015, 07:25
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Австралийские ученые представили противозачаточные таблетки для мужчин
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9 декабря 2014, 11:45