Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью



Как передает «КТВ-Луч», чаще всего «ползучих гадов» сельчане видят на … Уже несколько дней жители поселка Новокашпирский Сызранского района используют лопаты как средство самообороны. Именно с помощью них они защищаются от змей, которые, по словам людей, начали заполонять поселок., чаще всего «ползучих гадов» сельчане видят на