Шнур и политика: Группа «Ленинград» сняла клип в честь Путина Эпатажная группа «Ленинград» сняла клип про российского президента. Видео опубликуют, когда Владимир Путин объявит об участии в выборах главы государства в следующем году. Об этом рассказывает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Сергея … Эпатажная группа «Ленинград» сняла клип про российского президента. Видео опубликуют, когда Владимир Путин объявит об участии в выборах главы государства в следующем году. Об этом рассказывает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Сергея