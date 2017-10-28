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Шнур и политика: Группа «Ленинград» сняла клип в честь Путина
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21 сентября 2017, 12:20
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Медведи-канатоходцы: В самарский цирк привезли программу, не имеющую аналогов в мире
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18 сентября 2017, 04:04
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В новом клипе «Ленинграда» засветились Кержаков, Невзоров и ST
В новом клипе скандальной российской группы «Ленинград» засветились футболист Александр Кержаков, известный журналист Александр Невзоров и популярный рэпер ST. Также в видеоролике снялся и сам лидер коллектива Сергей Шнуров, который вместе со своими музыкантами представил новую песню «ЧПХ».
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1 сентября 2017, 12:52
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В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет
Как рассказывают американские издания, 10-летний житель штата Нью-Мексико во время игры обнаружил череп предка современного слона. Возраст редчайшей находки составляет порядка одного миллиона лет.
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19 июля 2017, 05:24
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В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов
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30 июня 2017, 10:05
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Только без мата: Шнуров представил правдивую историю группы «Ленинград»
Эпатажный исполнитель Сергей Шнуров представил книгу о своем творческом пути под названием «Ленинград». Издание считается дополненной версией появившейся 9 лет назад «Музыки для мужика».
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20 июня 2017, 10:02
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В Самарском цирке премьера
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31 мая 2017, 10:25
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Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу
В этом году в Самаре должна стартовать реконструкция здания самарского цирка на Молодогвардейской. Как отметили в департаменте информационной политики, в настоящее время проект реконструкции проходит госэкспертизу. По ее итогам Минкульт будет принимать решение о конкурсных процедурах по определению подрядчика.
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26 мая 2017, 12:40
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Дзюба круче Шнура: «Крылья Советов» проиграли «Зениту»
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14 мая 2017, 12:12
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В Самарском цирке состоялась премьера новой программы Viva las Vegas
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30 января 2017, 04:56