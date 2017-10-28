9
47
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.             8888888888       888  888     888       888   .d8888b.  
 d88P" "Y88b            888              888  888     888       888  d88P  Y88b 
 888     888            888              888  888     888       888  Y88b. d88P 
 888     888  88888b.   8888888      .d88888  888     888   .d88888   "Y88888"  
 888     888  888 "88b  888         d88" 888  888     888  d88" 888  .d8P""Y8b. 
 888 Y8b 888  888  888  888         888  888  888     888  888  888  888    888 
 Y88b.Y8b88P  888  888  888         Y88b 888  Y88b. .d88P  Y88b 888  Y88b  d88P 
  "Y888888"   888  888  888          "Y88888   "Y88888P"    "Y88888   "Y8888P"  
        Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Шнур и политика: Группа «Ленинград» сняла клип в честь Путина

Шнур и политика: Группа «Ленинград» сняла клип в честь Путина

Эпатажная группа «Ленинград» сняла клип про российского президента. Видео опубликуют, когда Владимир Путин объявит об участии в выборах главы государства в следующем году. Об этом рассказывает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Сергея 
21 сентября 2017, 12:20
Медведи-канатоходцы: В самарский цирк привезли программу, не имеющую аналогов в мире

Медведи-канатоходцы: В самарский цирк привезли программу, не имеющую аналогов в мире

В самарском цирке премьера. В областную столицу привезли программу, которая не имеет аналогов в мире. Все дело в том, что дрессировщики научили держать равновесие косолапых. И теперь бурые медведи ходят под куполом цирка по стальному канату на высоте 4 метров.

18 сентября 2017, 04:04
В новом клипе «Ленинграда» засветились Кержаков, Невзоров и ST

В новом клипе «Ленинграда» засветились Кержаков, Невзоров и ST

В новом клипе скандальной российской группы «Ленинград» засветились футболист Александр Кержаков, известный журналист Александр Невзоров и популярный рэпер ST. Также в видеоролике снялся и сам лидер коллектива Сергей Шнуров, который вместе со своими музыкантами представил новую песню «ЧПХ».
По сценарию, 

1 сентября 2017, 12:52
В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

Как рассказывают американские издания, 10-летний житель штата Нью-Мексико во время игры обнаружил череп предка современного слона. Возраст редчайшей находки составляет порядка одного миллиона лет.
В тот день мальчик отправился с семьей в загородную поездку. Исследуя местные каньоны и развалины, юный 

19 июля 2017, 05:24
В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов

В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов

Пять человек пострадали на острове Пхукет во время прогулки на слонах. В числе пострадавших – двое детей, сообщают зарубежные СМИ.
Ситуация развивалась так. Китайские туристы катались на экзотических животных в сафари-парке недалеко от хорошо известного путешественникам пляжа Чалонг. Слоны успели 

30 июня 2017, 10:05
Только без мата: Шнуров представил правдивую историю группы «Ленинград»

Только без мата: Шнуров представил правдивую историю группы «Ленинград»

Эпатажный исполнитель Сергей Шнуров представил книгу о своем творческом пути под названием «Ленинград». Издание считается дополненной версией появившейся 9 лет назад «Музыки для мужика».
Выход книги приурочен к 20-летию творческой деятельности коллектива. Шнуров сразу предупредил, что в ней присутствует ненормативная 

20 июня 2017, 10:02
В Самарском цирке премьера

В Самарском цирке премьера

3 июня зрители смогут увидеть новую шоу-программу, в которой участвуют почти 200 животных и 120 артистов. 
31 мая 2017, 10:25
Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу

Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу

В этом году в Самаре должна стартовать реконструкция здания самарского цирка на Молодогвардейской. Как отметили в департаменте информационной политики, в настоящее время проект реконструкции проходит госэкспертизу. По ее итогам Минкульт будет принимать решение о конкурсных процедурах по определению подрядчика.
Как 

26 мая 2017, 12:40
Дзюба круче Шнура: «Крылья Советов» проиграли «Зениту»

Дзюба круче Шнура: «Крылья Советов» проиграли «Зениту»

Вчера, 13 мая, в матче 28-го тура Чемпионата РФПЛ самарские «Крылья Советов» уступили питерскому «Зениту» со счетом 1:3. Игра на стадионе «Металлург» собрала свыше 18 тысяч зрителей.
 
Уже в самом начале игры «крылышки» пропустили два быстрых мяча. Дважды Гиорги 
14 мая 2017, 12:12
В Самарском цирке состоялась премьера новой программы Viva las Vegas

В Самарском цирке состоялась премьера новой программы Viva las Vegas

В нее вошли лучшие номера российских артистов. На манеж выйдет и династия Суанбековых - победители международного конкурса "Золотой слон". Братья вместе с мамой Сайракан работают без страховки. От их проходок по канату захватывает дух. Высота в самой низкой точке 8 

30 января 2017, 04:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.