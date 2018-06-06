В Самаре онлайн-карту «Яндекса» адаптировали для иностранцев. На официальном портале ЧМ-2018 появилась англоязычная версия приложения. С начала этого года над схемой города успели поработать 250 народных картографов. Они внесли в нее больше 30 тысяч уточнений. Из них более 3 тысяч касаются организаций, почти 10 тысяч - дорожных развязок, улиц и переулков. Энтузиасты перевели на английский язык названия улиц, достопримечательностей и учреждений, а также добавили недавно построенные объекты. Правки вносились через «Народную карту» - это спецсервис для редактирования «Яндекс.Карт», где любой желающий может создавать и улучшать схемы населенных пунктов.
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