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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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В блогах: «Коза Забияка «съездила в Москву разогнать тоску»

Паблик самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка - официальный оракул от Самары на ЧМ-2018 по футболу - недавно «съездила в Москву разогнать тоску». Самое известное парнокопытное животное России приняло участие в съемках на одном из федеральных 
6 июня 2018, 05:41
Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

В этом году впервые за всю свою историю фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, традиционно проходящий в Самарской области последние выходные июня, перенесен на начало августа. Причина беспрецедентные меры безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут и 

6 июня 2018, 08:00
Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Из-за чемпионата мира по футболу в городе будет перекрыт целый ряд дорог. Ограничения коснутся территорий в районе стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева. Проезд автотранспорта там будет возможен только при наличии пропуска. Жители домов и работники организаций, расположенных в зонах 

6 июня 2018, 01:35
Михаил Ефремов откровенно рассказал о своей выходке на гастролях в Самаре

Михаил Ефремов откровенно рассказал о своей выходке на гастролях в Самаре

Видеоблогер Юрий Дудь опубликовал интервью с актером Михаилом Ефремовым. Естественно, разговор не мог не зайти об инциденте, который произошел во время гастролей в Самаре. Актер рассказал обо всем в подробностях.

По словам актера, главную роль в произошедшем сыграло плохое 
6 июня 2018, 11:51
Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время чемпионата мира по футболу по городским маршрутам будет курсировать больше коммерческих микроавтобусов. С помощью частников планируется компенсировать отсутствие муниципальных машин, которые будут использоваться для перевозки фанатов.

По словам чиновников, увеличение числа маршруток – единственный способ в решении проблем перевозок 

6 июня 2018, 11:08
Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

5 июня в Самаре произошел пожар на Кировском вещевом рынке. Около 18:10 там загорелись контейнеры. Огонь охватил 50 квадратных метров площади.

На тушение пожара прибыли 23 сотрудника МЧС на пяти машинах. С огнем им удалось справиться к 18:41, сообщает 
5 июня 2018, 09:15
Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

В Самаре до конца года отреставрируют здание бывшего ресторана «Аквариум», расположенное на улице Самарской. Оно является объектом культурного наследия. Проект особняка в стиле модерн у архитектора Михаила Квятовского заказали купцы Ивановы. Строительство было завершено в 1914 году. В 1917 году, 

5 июня 2018, 07:00
Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

В Самаре, в аэропорту Курумоч, появился прямой рейс в Новосибирск. Направление будет обслуживать авиакомпания S7. Пассажиры будут летать по маршруту Самара – Новосибирск на самолетах Embraer 170. В расписании – по два вылета в неделю. Из Самары – по субботам 

5 июня 2018, 04:20
Карту «вторжений НЛО в Россию» составили уфологи

Карту «вторжений НЛО в Россию» составили уфологи

В интернете опубликована карта, где зафиксированы места «вторжений НЛО» на нашу планету. Проектом UFO Stalker занимаются специалисты, не сомневающиеся в существовании представителей инопланетного разума.
Упомянутый проект аккумулировал сведения об НЛО, якобы наведывавшихся в ту или иную точку земного шара. По 

23 ноября 2017, 12:00
Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

В Сети опубликована интерактивная карта, где указана средняя стоимость шаурмы в каждом регионе России. На основе этих данных составлен рейтинг по «Индексу шаурмы». Он показывает количество порций шаурмы в день, которое может купить себе житель каждого региона.

Для  вычисления 
29 марта 2017, 12:15
«Яндекс» составил карту съемок российского кино

«Яндекс» составил карту съемок российского кино

Сервис "Яндекс.Карты" и портал КиноПоиск составили ко Дню российского кино, который отмечается завтра, 27 августа, необычный сервис. На карте России отмечены места, где снимались сцены из самых популярных отечественных фильмов.
Всего в проекте 27 наиболее известных фильмов, съемки которых велись 

26 августа 2016, 03:48
Электронная карта кладбищ России появится в 2017 году

Электронная карта кладбищ России появится в 2017 году

В России появится электронная карта кладбищ. Её созданием занимается федеральное Министерство строительства. В новой программе будут указаны места всех захоронений страны.

Начать хотят с одного из регионов уже зимой 2017 года. Правда, экспериментальная территория пока не определена. Известно, что для пилотного 

22 июля 2016, 12:16
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