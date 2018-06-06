Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля Из-за чемпионата мира по футболу в городе будет перекрыт целый ряд дорог. Ограничения коснутся территорий в районе стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева. Проезд автотранспорта там будет возможен только при наличии пропуска. Жители домов и работники организаций, расположенных в зонах …