ООО «СРЦ» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире радиоканала "Самарский радиовещательный центр – SBC" для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Самарской области.
Письменные заявки кандидатов на участие в жеребьевке могут быть поданы до начала жеребьевки по адресу электронной почты: pletneva@trk-terra.ru
Жеребьевка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, 5 этаж, конт. тел. (846) 3411105.
ООО «СРЦ» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158 платного эфирного времени в эфире и радиоканала «Самарский радиовещательный центр – SBC» для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158.
Письменные заявки кандидатов на участие в жеребьевке могут быть поданы до начала жеребьевки по адресу электронной почты: pletneva@trk-terra.ru.
Жеребьевка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, 5 этаж, конт. тел. (846) 3411105.
|
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах …
|
3 августа 2018, 10:52
|
Делят эфир: в облизбиркоме началась жеребьевка по распределению предвыборного времени
В эти минуты в облизбиркоме собрались представители региональных СМИ. Там началась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, которое должно быть предоставлено кандидатам в губернаторы и депутаты Госдумы для проведения предвыборной агитации. Стоит отметить, что большинство кандидатов в губернаторы отправили на …
|
1 августа 2018, 03:16
|
В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов
Региональный избирком официально зарегистрировал кандидатов в губернаторы Самарской области. Участвовать в предвыборной гонке будут 6 человек. Еще двоих до политической борьбы не допустили.
|
30 июля 2018, 05:26
|
В Облизбиркоме регистрируют кандидатов в губернаторы Самарской области
В эти минуты в самарском Облизбиркоме проходит процедура регистрации кандидатов на выборы губернатора. Официальными участниками предвыборной гонки уже считаются Дмитрий Азаров, Михаил Маряхин, Алексей Лескин, Галина Баранова, Виталий Кирсанов и Александр Степанов.
«Мы окончательно понимаем список кандидатов, которые будут …
|
30 июля 2018, 09:45
|
Госдолг Самарской области снижается
|
2 июля 2018, 04:20
|
О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев
|
28 июня 2018, 04:13
|
Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка
Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне …
|
25 июня 2018, 07:03