Спецназовцы Центрального военного округа представят Россию на международном соревновании разведывательных групп специального назначения «Золотой филин», которое пройдет в Казахстане в третьей декаде мая. Команда из 16 военнослужащих на этой неделе провела последние тренировки на полигоне в Самарской области и убыла к месту проведения турнира. Им предстоит там выполнить ряд нормативов по тактико-специальной, огневой, разведывательной подготовке, показать уровень индивидуального мастерства, продемонстрировать отработку командных действий в тылу условного противника.