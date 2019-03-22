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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

Свыше 2 млн квадратных метров жилья в Самарской области сейчас находится в застройке. Это может помочь выполнить план по вводу жилья в 63-м регионе на 2019 год. Напомним, он составляет 2,7 млн квадратных метров. При этом за 2 месяца с 
22 марта 2019, 01:30
В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»

В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»

В областной столице предложили переименовать остановку общественного транспорта «Ипподром» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. В качестве нового названия рекомендуют «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Сейчас у кольца стоит знаменитый памятник - самолет Ил-2.  Напомним, что советский штурмовик времён Великой Отечественной 
22 марта 2019, 01:09
В Жигулевске до конца мая ввели карантин

В Жигулевске до конца мая ввели карантин

На всей территории Жигулевска установлен карантин по бешенству. Он продлится два месяца, с 22 марта по 22 мая. В городском округе нашли животное, зараженное вирусом, приводящим к летальному исходу в ста процентах случаев. Напомним, что во время карантина на территориях 
22 марта 2019, 12:06
Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь

Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь

В ближайшие выходные в Самарской области прогнозируют переменчивую погоду - столбик термометра будет колебаться в пределах от -8 до +7, пройдут снег и дождь. В ночные и утренние часы на дорогах 63-го региона гололедица. В ночь на субботу, 23 марта, 
22 марта 2019, 11:45
Четыре района Самары может подтопить во время паводка

Четыре района Самары может подтопить во время паводка

Четыре района областной столицы - Куйбышевский, Красноглинскимй, Железнодорожный и Самарский может подтопить во время половодья. Подготовку к весеннему половодью обсуждали на заседании контрольного комитета гордумы Самары. По словам и.о. руководителя Управления гражданской защиты городской администрации Евгения Вдовина, несмотря на рекордное 
22 марта 2019, 10:09
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

Если в начале этой недели на погоду действовало поле повышенного атмосферного давления, то в ее середине регион оказался под влиянием ложбины циклона и связанных с ней атмосферных фронтов. На большей части Самарской области прогнозируют небольшие и умеренные осадки, по ночам 
20 марта 2019, 04:44
В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

Запасы воды в снежном покрове к весне в Самарской области в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, максимальные уровни воды ожидаются выше нормы на 17-67 см. На реке Самара ниже нормы на 22-96 см. Об этом 
20 марта 2019, 12:36
Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в губернии вскроются в конце этого месяца, примерно с 26 марта по 10 апреля - такой прогноз озвучили специалисты в четверг, 14 марта, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. На сегодняшний день на них сохраняется 
14 марта 2019, 04:33
Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта изменится расписание движения судов на воздушной подушке. Это связано с наступлением межнавигационного периода. Первый рейс «амфибий» из Самары будет отправляться в 6:30, а в 19:30 будет уходить последний борт из Рождествено. Суда будут курсировать с интервалом в 
7 марта 2019, 11:13
Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»

Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»

С четверга, 21 февраля, изменилось расписание судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров из Самары в Рождествено и обратно. А именно, добавился вечерний рейс.  Из областной столицы судно будет отправляться в 19:00, а в обратном направлении - в 19:15.
 
- Стоимость 
21 февраля 2019, 03:04
На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке

На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке

Сотрудники Куйбышевской прокуратуры ведут проверку по факту столкновения двух судов на воздушной подушке. Оно произошло на Волге в 500 метрах от пристани в селе Рождествено. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, суда на воздушной подушке ехали навстречу другу другу по 
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Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке

Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке

С понедельника, 24 декабря, между областной столицей и селом Рождествено пустили суда на воздушной подушке. Планируется, что теперь они будут курсировать вплоть до весны 2019 года. Плата за проезд осталась прежней: 70 рублей для взрослого пассажира и 35 рублей - 
24 декабря 2018, 11:14
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