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В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья
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22 марта 2019, 01:30
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В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»
В областной столице предложили переименовать остановку общественного транспорта «Ипподром» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. В качестве нового названия рекомендуют «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Сейчас у кольца стоит знаменитый памятник - самолет Ил-2. Напомним, что советский штурмовик времён Великой Отечественной …
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22 марта 2019, 01:09
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В Жигулевске до конца мая ввели карантин
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22 марта 2019, 12:06
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Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь
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22 марта 2019, 11:45
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Четыре района Самары может подтопить во время паводка
Четыре района областной столицы - Куйбышевский, Красноглинскимй, Железнодорожный и Самарский может подтопить во время половодья. Подготовку к весеннему половодью обсуждали на заседании контрольного комитета гордумы Самары. По словам и.о. руководителя Управления гражданской защиты городской администрации Евгения Вдовина, несмотря на рекордное …
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22 марта 2019, 10:09
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Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды
Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в …
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21 марта 2019, 11:58
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До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег
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20 марта 2019, 04:44
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В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы
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20 марта 2019, 12:36
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Реки в Самарской области вскроются после 26 марта
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14 марта 2019, 04:33
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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено
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7 марта 2019, 11:13
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Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»
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21 февраля 2019, 03:04
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На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке
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13 февраля 2019, 02:34
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Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке
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24 декабря 2018, 11:14
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